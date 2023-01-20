春节前夕越南政府总理范明政上香缅怀已故政府领导人

在胡志明市第三郡第七坊，范明政总理来到部长会议主席范雄和政府总理武文杰私宅，上香缅怀范雄同志和武文杰同志及其为国家建设和保护事业所做出的贡献。



范明政表示，部长会议主席范雄是忠贞不屈、百折不挠的共产党人，也是胡志明主席的优秀学生，是越南共产党、国家和人民享有崇高威望的卓越领导人。范雄同志一生是实行勤、俭、廉、正、至公无私等革命道德的榜样。



谈到武文杰总理时，范明政表示，前总理武文杰是党、国家和人民的优秀领袖，胡志明主席的优秀学生，一生为人民独立、民族和社会主义、为人民幸福而奋斗的坚定革命战士。凭借民主、言行一致、敢想、敢做、敢当 的工作作风，他对国家革新、融入国际社会和发展事业做出了巨大的贡献。



范明政总理在胡志明市古芝县向已故总理潘文凯上香。范文凯为法律体制改革和越南融入国际进程，特别是经济一体化进程做出了重要贡献。



范明政总理慰问已故政府领导人家属并致以美好的新春祝福，希望他们继续维护和发扬家风，为建国卫国事业做出贡献。（完）