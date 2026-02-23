春节假期胡志明市地铁1号线乘客量逾57万人次

2026丙午年春节期间出行需求大增，胡志明市城市地铁1号线（滨城-仙泉）在春节服务高峰期的7天内运送乘客逾57万人次，超出计划42%。这条地铁线继续成为吸引广大市民关注的目的地和交通工具。



据统计，从2月16日至22日，地铁一号线共开行列车1801列次（达计划执行量的100%，较2025年同期增长39%），运送乘客571,528人次。客流量超出计划执行量的42%，达2025年同期客运量的94.4%。



据第一城市铁路一人有限公司消息，运营组织工作稳定开展，充分满足已批准的列车运行图。客运量呈逐日大幅增长趋势。



2月16日（腊月二十九），客运量达5万人次，相当于计划的89.9%；尽管这是客流量最低的一天，但符合实际情况，因为此时大部分民众已返乡或在家准备、照顾家人迎接除夕。



从正月初一至初六（2月17日至22日）期间，市民出行需求迅速增加并维持在高位。2月17日，客运量超7.9万人次，相当于计划的131.5%，较腊月二十九大幅增长。值得注意的是，公司主动在0时30分至2时时段组织开行20列次列车，满足除夕夜后出行需求，载客3426人次。



从2月18日至21日，地铁乘客量持续增加并维持在高位，其中2月21日达9.6万人次，为春节服务期间最高。至正月初六（2月22日）——假期最后一天，乘客量呈下降趋势。



在支付方式方面，大部分乘客使用非现金支付方式，约占总量的71.8%；现金支付约占23.2%；其余为使用公民身份证的乘客，约占5%。

河内城铁两条线路的客运量超过24.3万人次，较2025年同期增长超过32%。图自信息与民族报

河内两条城市铁路线——2A线（吉灵-河东）和3.1线（呠-河内火车站）恢复按标准运行图运营。



具体为，每日运营时间为5时30分至22时00分。工作日高峰时段（6时30分至9时00分和16时30分至19时30分）行车间隔6分钟/趟，19时30分至22时00分行车间隔15分钟/趟，其余时段行车间隔10分钟/趟。周六、周日及节假日行车间隔10分钟/趟。



在春节运营的9天里，河内绝对安全地开行了超过3333列次载客列车，100%的列车准点到达和出发。两条线路的客运量超过24.3万人次，较2025年同期增长超过32%，其中2A线超过16.5万人次，3.1线近7.8万人次。（完）