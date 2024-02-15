春节假期广南省和清化省接待大量游客前来参观旅游

2024甲辰年春节假期，广南省接待游客约达30.5万人次，同比增长35%。其中，外国游客达9.7万人次；国内游客约达20.8万人次，同比增长31%。各家酒店、度假村等的客房入住率达60-65%。

会安古镇吸引大量游客前来参观旅游。会安市也举行系列具有吸引力的活动，如除夕夜艺术活动、团圆春节活动、春节花卉节、报刊展、会安创意角、植树节、街头音乐交流活动以及其他娱乐活动。

此外，美山世界文化遗产、富宁湖生态旅游区、越南英雄母亲塑像群、占岛世界生物圈等夜吸引大量国内外游客。

*清化省文化体育旅游厅透露，春节假期7天内，该省接待游客63.5万人次，同比增长48.7%，旅游收入5880亿越盾，同比增长51%。

其中清化市接待游客10万人次，蓝京历史遗迹区接待游客4万人次；常春县达们历史遗迹区约9万人次；如清县府那历史遗迹区约9.1万人次；涔山市6.5万人次等等。

清化省是拥有悠久文化和历史之地，共有1535处文化历史遗迹，其中世界遗产1处，特殊国家遗产5处，国家遗迹139处，省级遗迹711处。此外，清化省还拥有许多庙会、传统利益和民间游戏。其中春季盛会从正月至三月举行。（完）