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春节书法艺术节热闹登场
文庙国子监春节书法艺术节是每逢新春佳节到来时举行的年度活动，成为人民群众和游客不可缺少的精神菜肴。2023年文庙国子监春节书法艺术节将吸引来自全国各地书法俱乐部的50名书法家参加。除了写字外，他们还将介绍越南人春初“求字”习俗，解释文字的含义和书法艺术之美。
文庙国子监科学中心经理黎春娇说：“我们将“师道尊严”选为今年主题，旨在继承越南民族的尊师重道传统，对历代老师表达感恩之心，同时增强年青一代对民族文化价值的了解和喜爱”。
因遭受新冠肺炎疫情而中断两年之后，文庙国子监春节书法艺术节正在逐渐成为一个文化活动，是书法家和求字、赏字人的共同交流平台。 说起春节求字的习俗，人们往往会想到年长的男书法家写字的形象，但在今年春节书法艺术节上，也会看到女书法家参加。
书法家阮氏德说：“我学了10多年的书法，越学越喜欢。虽然年纪已大了，这只是晚年的爱好，但写书法也帮助我增广见闻，同时感受到行间字里的美丽。”
与此同时，一个围着围巾的西方人坐着写越南语书法的场景也让很多游客感到十分惊喜。
国语书法家Jean Sébastien Grill说：“这几年来，我一直有作品参加文庙国子监书法展览。今年很高兴来这里写字，我很高兴。不知道越南人喜不喜欢我的作品。”
今年的书法节还汇聚许多传统手工艺村的参与，展示老街省沙巴瑶族的古桃花树，以及以“师道尊严”为主题的40幅精美书法展。
文庙国子监春节书法艺术节将持续到1月29日（即大年初八）； 腊月 30号除夕将开放至一号凌晨 2 点，大年初一初二初三开放至晚上 10 点。（完）