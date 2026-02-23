春节九天假期：全国接待游客量累计达1400万人次

越南文化体育与旅游部国家旅游局的数据显示，2026丙午年春节假期九天累计接待游客量约1400万人次，同比增长12%。



国内游客和国际游客数量均实现增长



在多个重点省市，国际游客到访量大幅增长。其中，岘港市接待国际游客量51万人次（同比增长32%），顺化市23.82万人次（增长207%），河内市21.7万人次（增长55%），胡志明市约17万人次（增长51.7%）等。



在国内市场，国内旅游线路游客量同比增长约15%—20%，所占比重高于出境旅游线路。



初步统计数据显示，在春节假期期间，各住宿接待单位平均入住率约为55%—60%。其中，多处旅游目的地入住率达到较高水平，如宣光省倮倮寨村（Lô Lô Chải）约达100%，安江省富国约95%，老街省沙坝约90%—95%，林同省大叻、潘切约80%—90%。在许多地方，国际游客量已达到或接近国内游客量。这充分彰显了越南各旅游景点在国际市场上的地位与吸引力。



丙午年春节旅游的一些亮点在于国内游客与国际游客实现了均衡增长，各大中心与新兴目的地之间也同步发展。特别是，多个地方的旅游总收入增长超过30%。



令人欣慰的是，春节假期九天内，全国范围内未发生与游客有关的严重事故。旅游活动安全、有序开展，绿色—整洁—美丽的旅游目的地形象得到持续维护。



外国游客在胡志明市越南春节空间拍照。图自越通社



朝着2026年目标迈进



据各地统计，春节期间，胡志明市接待游客量约432万人次，同比增长35%，旅游总收入达12.15万亿越盾，同比增长42.9%；平均客房入住率达75%。



河内市接待游客量约134万人次，同比增长36.3%；旅游总收入达4.87万亿越盾，同比增长40.2%；四至五星级酒店客房入住率超过72%。



岘港市接待游客量约110万人次，同比增长27%；旅游总收入达3.96万亿越盾。安江省接待游客量达170万人次，旅游总收入达2.622万亿越盾，同比增长近40%。林同省接待游客量约91万人次，客房入住率达75%—80%。



新春伊始的积极信号有望为旅游业加速发展步伐注入强劲动力，朝着2026年接待国际游客量2500万人次、国内游客量1.5亿人次的目标迈进。（完）