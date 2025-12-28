春节临近：河内市手工艺村紧锣密鼓忙生产

距离2026丙午马年春节还有近两个月的时间，这也正是河内首都各传统手工艺村的生产高峰期。从陶瓷制作村、观赏植物种植村、粽子村到农产品加工村等各类手工艺村，都在各地紧张有序争分夺秒抓进度，以满足春节市场的商品供应需求。



河内目前是全国传统手工艺村数量最多的地方，共有1350个，占全市村庄总数的56%；其中有318个村庄被认定为传统手工艺村。各手工艺村的产品不仅丰富了市场的供应，还为数以万计的郊区劳动者创造就业机会和稳定收入，为农村经济的可持续发展作出积极贡献。钵场陶瓷村、万福丝绸村、橘洞观赏橘种植村、山同木雕村等具有代表性的手工艺村，在年末时节均呈现出一派繁忙景象。

当前，钵场乡的各家陶瓷窑炉正集中筹备原材料，动员人力“加班赶产保供应”。许多陶瓷作坊从清晨一直工作到深夜，力争按时完成订单，满足国内消费者和分销单位的需求。



红云乡云藻桃花村在新春佳节临近之际也呈现出一片忙碌的景象。云藻桃花是北方春节期间具有代表性的传统观赏树种之一。连日来，种植面积达数十公顷的云藻村村民从早到晚忙于修剪枝条、造型培育、精心养护，向顾客销售桃树。



在以传统粽子闻名的南扶乡争曲手工艺村，各家各户正忙于准备原材料，迎接生产高峰期的到来。春节前数周，全村约70%的住户，相当于约300户，参与粽子生产，每户日产约300至500个；越临近春节，产量越高（每户日产可达1000至3000个）。



河内市农业与环境局表示，春节期间，市内各手工艺村的生产能力较平常月份提高1至2倍。许多农产品加工手工艺村持续迎来货车，将产品运往各销售网点。这些手工艺村为首都的生产总值和经济社会发展作出了重要贡献。许多手工艺村年均营业收入达100亿至200亿越盾；约70个手工艺村年收入达200亿至500亿越盾；约20个手工艺村年收入超过500亿越盾。该数据充分表明，传统手工艺村在河内农村经济结构中发挥着十分重要的作用。（完）