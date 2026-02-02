春季博览会：为私企、经营户拓展市场

2026年春季博览会于2月2日上午9时正式开幕。各展位产品摆放整洁，价格标示清晰，工作人员全部就位。春季博览会不仅是购物盛会，更为私营企业和经营户提供了直接接触市场、推广产品、逐步建立可持续品牌的机会。



一个显而易见的共同点是企业的积极主动。许多单位早已完成展位布置，抓紧在“关键时刻”前反复检查每个细节。这也显示了2026年首届春季博览会的吸引力，企业对这个贸易促进活动的期待不仅在于营收，更在于拓展市场、建立长期品牌的机遇。



首次参加2026年首届春季博览会的品牌Cobote——一家生产椰基个人护理产品的单位——带来了其核心产品，如鲜榨椰子油、润唇膏以及护肤护发系列。据Cobote河内代表赖氏姮介绍，企业期望能有不仅向首都市民，也向来自各地的广大参观者推广产品的机会。



在定价方面，Cobote选择了易于接近的市场区间，如椰子油等基础产品定价在每件约10万越南盾（约30元人民币）左右。姮女士评价主办方从施工到展位安排都提供了良好支持，并表示希望春季博览会能成为年度系列盛会。



同样来自永隆省的槟椥椰子投资股份公司则带来了椰浆、椰奶和椰子油等产品。据陈氏玉河女士称，参加展会的最大目标是在北方市场推广产品。参与展会有助于企业直接接触消费者，逐步扩大国内市场份额。



“关键时刻”前的准备氛围在专业经营虾干、鱼干产品的杨进海经营户的展位同样明显。据杨氏美娟女士介绍，参加春季博览会的目标是向北方消费者推广当地特产。所有产品已为开幕仪式准备就绪，价格与出厂价基本持平。



从天然化妆品、椰制品到虾干鱼干，每个展位都生动反映了私营企业和经营户在寻找市场、直接连接消费者方面的努力。在2026年首届春季博览会开幕前夕，企业已准备好怀着诸多期待，迈入一个贸易促进的新季节。（完）

