明亮之光绘画展：来自荷兰的绘画杰作

“明亮之光：来自荷兰的绘画杰作” 展览正在越南美术博物馆举行。从荷兰国家博物馆馆藏中选出的66位绘画大师的69幅画作首次以电子版和印刷版相结合方式亮相越南观众。

这是庆祝越南与荷兰建交50周年的活动之一，由荷兰驻越南大使馆、荷兰国家博物馆和越南美术博物馆联办。

展会上，电子投影技术帮助越南公众从象征、隐喻和技术角度体验“光”这一的元素。展览通过风景、静物、肖像、日常生活和精神世界等五个主题，对荷兰绘画史上的光元素进行再创造和重新诠释，反映人类认知中的变化。

荷兰驻越南大使馆第一书记Marieke Walraven说：“我们希望将阿姆斯特丹荷兰国家博物馆收藏的精彩杰作介绍给越南观众，让他们体验荷兰文化和荷兰绘画杰作。艺术可以连接我们，拉近我们之间的距离。这也是越南与荷兰关系50年来的价值和意义所在”。

越南美术协会主席梁春段 画家说：“科技的应用改变了我们体验艺术的空间。可以说，欧洲的古典画作经过多个世纪，至今仍保留着其价值”。

该展览是对两国关系具有重要意义的文化活动之一，让越南观众有机会欣赏梵高、伦勃朗、维默等荷兰乃至欧洲历史上最伟大艺术家的杰作。展会在越南美术博物馆举行，并持续到6月11日。（完）