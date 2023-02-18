昆嵩省各个乡村积极应用科技于农业生产

昆嵩省各个乡村的面貌日新月异，少数民族同胞在农业生产中积极应用信息技术，提高产量和质量，当地农产品的竞争力不断提高。

昆嵩省公伯陇县（Kon Plong）芒丹(Măng Đen)镇蔬菜、花卉和青年旅游合作社成立于2012年。目前，合作社拥有2个安全蔬菜有机生产设施。每个月，合作社生产和上市10多吨卫生安全食品。

不仅公伯陇县，昆嵩省多个县乡的居民都懂得自主培育冷咖啡树，知道如何繁殖人参根，培育 玉玲人参种子并发展家庭种植 。村民阿士正在家庭花园安装自动浇水系统，为旱季做好准备。他说： “我经常为别人安装自动浇水系统，所以，在家里给自己安装，可省钱。能自己安装真不错，我也想这能为我的花园做点什么。安装了这个自动浇水系统，我的作物就不怕旱季了”。

参加技能、科技培训班，直接到合作社、生产经营单位工作，是昆嵩省少数民族劳动者学习并应用科技于生产的最快捷的方式。

在昆嵩省沙泰（ Sa Thầy）县亚谢乡共有17人开展了可持续无公害养猪模式。此外，都莫龙（ Tu Mơ Rông）县 各乡村还发展药材种植模式。都莫龙药草合作社负责生产管理工作的色当族（Xơ Đăng）人阿造说： “每周一次，所有合作社成员线上开会。 成员分处不同的地方，因此在线会议更容易、更方便。小组负责人提出本周要做什么？ 目的是保持团队成员在工作交流中的一致性”

去年，昆嵩省新成立48个合作社，全省累计达到232个，其中少数民族成员占17%。这些社员积极参与合作社的生产经营活动，为实施一乡一品活动，157种产品达到昆嵩省三星级至五星级标准做出了重要贡献。

昆嵩省祖国阵线委员会 副主席裴伟忠说： “村民认识有了改变，大家都想脱贫，所以都主动行动，不依赖别人帮忙。村民们也想改变做事方式，从自给自足生产变为商品生产。越来越多的人参加技术培训班，将科技应用于生产和养殖”。

掌握科学技术并将其应用于生产劳动改善了昆嵩省许多村庄少数民族同胞的生活。

在公伯陇县、都莫龙县等特困少数民族县乡依靠养殖、药材种植、冷咖啡等出现了越来越多的亿万富翁。去年，这些县乡的贫困率下降了8%以上，是昆嵩省制定的减贫目标的两倍。2022年取得的成绩是昆嵩省少数民族继续推广科技应用模式、实现农业生产突破的动力。（来源：《越南之声》新闻网）