昆岛国家公园荣获“绿色名录”认证

近日昆岛特区昆岛国家公园举行仪式，接受世界自然保护联盟（IUCN）颁发的“绿色名录”认证（世界最佳自然保护地奖）。这是一项全球公认的荣誉，基于四个领域的卓越成就对保护工作进行认可，包括：良好治理、合理规划与设计、有效管理以及成功的保护成果。

昆岛国家公园是越南第三个、全球第101个获得此殊荣的自然保护地。世界自然保护联盟亚洲区域主任丁多·坎皮兰博士（Dindo Campilan）表示，这是重要的里程碑。基于此，昆岛迎来了将保护与可持续发展、旅游业及社区相结合的良好机会。

作为双重用途的特殊林区，昆岛国家公园拥有丰富的生态系统，包括超过1077种植物、155种动物和超过1725种海洋生物。这里是海龟、儒艮和黑松鼠等多种珍稀物种的家园。最突出的成就是昆岛海龟种群的显著恢复，从2023年初至2025年11月，超过2100只母龟产下了超过6300窝蛋，超过43.6万只幼龟已放归大海。

“绿色名录”认证不仅认可了生物多样性的价值，还肯定了昆岛为净零排放目标做出贡献的潜力。这里的森林能够吸收约43.8万吨二氧化碳。

胡志明市人民委员会副主席裴明石确认，该市将把昆岛建设成为自然保护和可持续发展的典范，将昆岛打造成为一个绿色、智能的国际一流岛屿。其中一个目标是到2050年将森林覆盖率从目前的80%提高到92%。

值此机会，昆岛国家公园宣布重新设立昆岛国家公园用途林林检站，标志着在加强自然资源管理和保护工作方面迈出了重要一步。（完）