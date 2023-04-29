昆岛国家公园成为东盟遗产公园

4月28日晚，昆岛国家公园举行建园30周年（1993年3月31日-2023年3月31日）纪念活动。值此机会，昆岛国家公园获得东盟生物多样性中心颁发的遗产花园证书。

昆岛国家公园位于越南东南部的巴地 - 头顿省，由昆山群岛的 14 个岛屿组成。 昆岛国家公园具有很高的生物多样性潜力，被世界银行列入全球最优先保护的海洋生态区名单。 2013 年，拉姆萨尔公约秘书处将昆岛国家公园列为世界第 2203 个国际重要湿地和越南第 6 个拉姆萨尔湿地。

昆岛国家公园于1993年3月31日设立，是位于昆岛县北边的著名自然保护区。 整个国家公园占地15000多公顷，其中陆地面积6000多公顷，海洋面积9000多公顷。

昆岛也被评为世界上为数不多的汇集了所有四个极其独特稀有的森林生态系统和海洋生态系统的国家公园之一。目前，这里保存着数百种高等植物。 其中，许多珍稀物种被列入红皮书。30年持续实施的海龟保护计划，为保护绿海龟这种珍稀物种做出了贡献。将近 250 万只小海龟放归大自然。 特别是，昆岛国家公园被认定为具有国际重要性的湿地——越南第一个海洋拉姆萨尔湿地。 昆岛国家公园被列入国家重要湿地名录，为昆岛以及巴地头顿省和邻近省份的旅游业发展做出了重要贡献。

昆岛国家公园满足了东盟遗产公园的各项标准。 该国家公园不仅因其独特的海洋生物多样性而且还因其历史和文化价值而得到了认可。

在仪式上，昆岛国家公园因其在保护海龟工作中的成绩而荣获政府的奖状。（完）