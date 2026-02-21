昆岛——世界旅游新亮点

知名杂志《时尚》（Vogue）近日将昆岛列入2026年全球最佳蜜月目的地榜单，显示出该特区在征服高端度假市场方面的巨大潜力。

据《Vogue》，情侣旅游趋势正发生显著转变。如今的游客更倾向于寻找宁静的独处空间，以滋养情感。在此背景下，属于胡志明市的昆岛凭借几乎原始的自然之美，成为2026年世界旅游新亮点。这片群岛以精巧的隔离感征服人心——茂密的原始森林环抱着未经雕琢的海滩和碧玉般清澈的海水。

基础设施与区域互联互通战略带来的“助推器”

昆岛的吸引力不仅源于自然，还得益于统一发展战略的协同效应。

胡志明市旅游规划中，昆岛被视为重要的度假“卫星城”，与都市的活力形成完美互补。

游客仅需约45分钟的飞行即可从陆地抵达这片热带天堂。便捷的交通连接，加上绿色和可持续的旅游发展导向，使昆岛成为高品质度假的首选——既私密又触手可及。

昆岛能够吸引《Vogue》目光的一个关键因素，是其豪华住宿系统与自然环境实现了和谐相融。

昆岛珊瑚礁，退潮时，礁坪清晰可见。图自越通社

岛上现有度假村的设计灵感多来自传统渔村，提供拥有无边泳池的私密空间、海边浪漫晚餐、伴随海浪声的水疗护理等，为私密蜜月打造完美体验，而这正是国际精英阶层所追寻的。

情感与探索之旅

来到昆岛，蜜月之旅不仅限于豪华客房，更是一段通过独特体验触碰情感的旅程。游客可以在原始淳朴的沙滩“捕捉”飞机几乎擦过头顶降落的激动时刻，或在繁殖季静静观察七角屿（Hòn Bảy Cạnh）海龟上岸筑巢。

对于热爱探索的游客，海底绚烂的珊瑚生态系统或穿越国家公园的徒步路线将成为难忘的回忆。

尤为特别的是，昆岛之行也是游客沉静下来感受神圣历史价值的契机，如参观行杨陵园或监狱旧址，感受雄壮过去与宁静当下的交融。

生态、遗产与国际旅游的海滨城市

昆岛荣幸入选2026年榜单，与马尔代夫、圣托里尼（希腊）、卢瓦尔河谷（法国）或阿尔卑斯山脉（瑞士）等著名蜜月天堂比肩，是一个充满乐观的信号。如今的昆岛，不仅是一处历史遗迹，更已真正成为全球体验式旅游和高端度假的象征。

根据胡志明市人民委员会批准的《至2045年昆岛建设总体规划调整实施计划》，昆岛被定位为国际级的生态、遗产与旅游海滨城市。

“昆岛汇聚了自然条件以及历史和人文等要素，可成为越南绿色、可持续海岛发展的典范。胡志明市的目标是将昆岛建设成为现代化、宜居、具有国际水准的特区。”胡志明市人民委员会主席阮文德在2025年8月举行的昆岛特区第一次党代会上分享道。（完）