时评：需加速实施可持续发展目标

截至目前，越南在联合国2030年可持续发展议程中的17项目标中仅完成了4项，两个目标需要往后推迟。国内外专家强调，仅有7年的时间来实现，因此剩余的时间已不多，越南应努力和下决心实施所提出的目标。

前方仍有诸多挑战

联合国成员国于2015年9月通过共有17项可持续发展目标的《2023年可持续发展议程》。越南于2018年首次制定和进行《自愿国别评估》(VNR)陈述，即报告可持续发展目标实施路线图。2023年，越南继续登记同世界41个国家进行第二次《自愿国别评估》(VNR)陈述。

实施《自愿国别评估》咨询专家小组代表范美姮芳表示，截至目前越南在实现各项目标，尤其是在无贫穷（目标1）、清洁饮水和卫生设施（目标6）、产业、创新和基础设施（目标9）和减少不平等（目标10）四项目标取得了许多积极的进步。

具体而言，在2016-2022年阶段，越南多维贫困率从9.2%下降至3.6%。喝上清洁饮水的人口达98.1%和用上符合卫生标准厕所的人口达95.6%。越南还优先对技术和基础设施的投资，让工业发展有所改善，增加基础设施建设和革新。

范美姮芳认为，“若剩下各年越南保持该速度，到2030年将能实现几乎所有的指标”。

此外，越南两个目标往后退为经济适用的清洁能源（目标7）和陆地生物（目标15）。

计划与投资部科学、教育、自然资源司司长黎越英表示，气候变化影响日益增加也是越南在保持实施各项可持续发展目标的速度中的一大挑战。

在此背景下，越南在开展2030年可持续发展议程国家行动计划和落实到2030年可持续发展目标路线图中做出强有力的承诺。所有越南可持续发展目标也被纳入经济社会发展计划和战略之中。

联合国常驻越南代理协调员北原直美(Naomi Kitahara)表示，目前地区内许多国家向越南一样，作报告时缺乏数据。其将影响到完成所提出的可持续发展目标。

北原直美表示，《自愿国别评估》不是终点，而是为各可持续发展目标动员各种资源和赢得社会共识。此外，为了制定自愿国别评估报告越南应开展更多具体活动，从而尽早达到各项目标。

需出台加速的措施

北原直美已按照各国际经验建议越南政府提出创新的具体数据来进行分析，不应仅提出各认定。实施所提出各目标的时间仅剩下7年，需争分夺秒和保持进度。

为了确保成功实施2030年的可持续发展议程，研究小组建议，除了保持所达到各目标的实施速度外，需加快实施未达到的目标。特别，研究小组还建议越南应该在扩大伙伴关系中加速，以促进实施各项可持续发展目标，尤其是集中促进目标实现的伙伴关系（目标17）。

实施《自愿国别评估》咨询专家小组代表范美姮芳表示，越南应解决各项优先事项，以加快实施可持续发展目标中的进步，其中优先稳定宏观经济和后新冠肺炎疫情时期复苏。其中，动员额外财政资源和增加用于实现各可持续发展目标的现有财政资源的利用效果是重要优先事项之一。

除了对人力资源、革新、数字化的投资来改善产能外，越南还需按照净零排放的承诺优先发展绿色经济、循环经济、应对自然灾害和适应气候变化的能力。

特别，越南需为实现针对穷人、少数民族人等弱势人群的可持续发展目标做出更大的努力。提高数据可用性来评价各项可持续发展目标的进展，实施这些优先事项对越南实施到2030年可持续发展目标具有重要意义。

为了实现上述目标，政府办公厅已于2023年3月21日下发通知，传达政府副总理陈红河在到2030年越南可持续发展目标实施路线图草案会议上的结论。

陈红河副总理指示计划与投资部核查和确定越南所承诺的各目标和指标的实现路线图，表示对于越南可达到的各目标和指标需提请国会在年度经济社会发展目标中确定和增加这类目标和指标数量。

所达到的目标需继续大力推进，提高实施效果。未达到的目标需要加快进度，努力实现。长期来看，需提请国会确定越南全部可持续发展目标和指标。

陈红河要求计划与投资部每年对实施各可持续发展目标的成果进行汇总和评价，以上报职能机关；对于路线图中的每个目标和指标应明确牵头机关和配合实施的机关。（完）