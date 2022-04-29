时评：越南国家统一47周年：民族和谐与和解政策以民族核心利益为基础

1975年4月30日，标志着越南民族独立和社会主义新时代的开始。国家完全统一47年来，越南共产党和国家一直推进民族和谐与和解政策，致力于消除因过去或阶级而产生的内疚、偏见和歧视问题，同时树立开放、尊重、理解、互信、携手面向未来的精神。

越南共产党和国家的和谐与和解政策的基础是国家和民族的核心利益，即民族独立，国家统一富强，领土完整，人民当家作主，全国9800万人民和国外500多万越南人之间的团结一致与相亲相爱。



1994年1月，越共第七次全国代表大会中期会议主张加强全民大团结，充分发挥工人、农民、知识分子、各阶层、各阶级、各宗教，以及海外越南人社群的创造力。

越共八大、九大、十大、十一大、十二大、十三大不断强调民族大团结的重要性，无论身在国内还是国外的越南人，都携起手来为国家发展作出贡献



为了国家完全独立和统一，为了人民的和平生活，越南经历了漫长的抗战，经历了巨大的牺牲和难以估量的损失。全国共有1146250名烈士，约有400万平民因战争丧失性命或终身残疾。

我们不挖掘过去滋养仇恨，加深过去造成的内疚、偏见和歧视。但我们永不会忘记历史；铭记战争造成的损失，从而更加珍惜和平，珍惜今日取得的成就。



我们认可那些曾经背弃民族独立、国家统一、领土完整等国家核心利益的人们的和解、善意、和睦的态度及其对国家建设的贡献。



但除了绝大多数海外越南人对和谐与和解怀有善意外，还有固执、恶意、破坏的一部分。全国统一近半个世纪以来，仍有人将4月30日称为“国恨日”、“黑色四月”。和谐与和解不是这些人对国家提出无理要求、颠倒真理、以白换黑、歪曲国家统一日重大历史意义，并否定越南47年来特别是革新近36年来取得的经济社会和外交成就的借口。

现实证明：广大海外越南人欢迎越南党和国家的革新事业和民族大团结政策，希望国家繁荣富强，与地区乃至世界上其他国家媲美；不少越南人回国走亲访乡，参与投资、经营、科技合作、教育、文化、艺术、体育、人道主义、慈善等活动。



展开双臂欢迎远离家乡的海外越侨，越南党和国家始终为侨胞们返乡探亲、祭祖并为祖国贡献力量创造有利条件。越南出台了开放、便捷、手续简便的多项政策，完善海外越南人出入境、居留和旅行的规定；继续推进与海外越南人有关的国内购房、继承、婚姻、收养子女等问题的有效解决；在越南传统道德基础上通情达理地解决历史遗留的人道主义问题，进而实现民族大团结政策。

然而，少数海外越南人由于至今没有机会回国，未能亲眼目睹国家发展成就，或因偏见、内疚，对国情没有正确了解，而蓄意违背民族共同利益，企图破坏其所在国与越南的合作关系。



对于这个少数群体的蓄意反对和解政策、利用民族和睦政策破坏民族大团结，故意“违背民族共同利益、反对和破坏国家”的行为，越南党、国家和人民不会容忍。他们将不得不遭受社会的孤立，在民族前进的强劲潮流中孤独。而那些小小的“仇恨石头”，必将沉入河底。（完）