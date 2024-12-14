时评：联合国开发计划署欢迎越南参与国际人权机制

值此世界人权日（12月10日）之际， 联合国开发计划署（UNDP）驻越南治理与参与事务部主任萨宾娜·斯坦（Sabina Stein）近日撰文，高度评价越南在保障和促进人权方面的国际合作承诺。

萨宾娜·斯坦表示，越南通过参与人权保护机制和促进多边对话，证明了其长期以来对国际人权合作的承诺。

越南已经批准了九项核心国际人权文书中的七项，其中包括《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》（CAT）。该公约刚迎来其通过联合国大会40周年（1984年12月10日-2024年12月10日）。萨宾娜·斯坦指出，通过批准这些公约，越南承诺将实现本国的制度框架与国际标准对接，并定期参与审议流程。”

她补充道，2025年，越南将迎来更多人权对话机会。届时，越南将提交履行人权公约的国家报告。例如，越南将在2025年3月参加《残疾人权利公约》（CRPD）委员会的会议，7月在《公民权利和政治权利国际公约》（ICCPR）框架下接受人权委员会的审查，10月向《消除对妇女一切形式歧视公约》（CEDAW）委员会提交报告。

这是评估已经取得的进展以及仍需解决的短板的机会。UNDP欢迎越南积极参与这些审议，尽管这需要大量资源，” 萨宾娜·斯坦写道。

越南对《普遍定期审议机制》（UPR）的参与，是其开放合作态度的一个明显例证。在今年10月结束的第四轮UPR中，越南接受了320项建议中的271项，采纳率接近85%，其中253项被完全采纳。萨宾娜·斯坦认为，这表明越南愿意以建设性方式与国际社会进行人权对话。

萨宾娜·斯坦强调，采纳建议只是第一步。更重要的是将这些建议转化为具体行动，以改善人民的生活。为此，越南目前正在制定第四轮UPR的国家总体规划，该规划将为未来五年的实施提供方向。她建议新规划应具备雄心、可行性和可衡量性，明确责任分工、预算、实施期限，以及监测和评估指标。

该过程的成功需要具备包容性和广泛的磋商。她表示，包括政治社会组织、社区和非政府组织在内的利益相关者参与，以确保该计划能够满足所有群体的需求。

UNDP最近也支持越南与联合国禁止酷刑委员会（CAT）的合作。

作为2023-2025年联合国人权理事会成员，越南的角色进一步表明其在人权国际合作中的承诺。越南在任期内支持了纪念《世界人权宣言》（UDHR）70周年的相关决议，并倡导基于人权的气候行动。越南还宣布竞选2026-2028年人权理事会成员，体现其继续积极参与国际人权体系的意愿。

这位专家还强调了2024年联合国人权理事会发展人权问题特别报告员对越南进行访问的意义，并对类似访问表示欢迎，以深化越南政府与联合国人权机制之间的对话与合作。

在全球面临多重挑战的背景下，萨宾娜·斯坦肯定了越南参与国际人权机制的重要性。她表示：“将承诺转化为行动需要政治意愿、明确的路线图和充足的资源。UNDP愿意在这一过程中支持越南，从立法和制度改革到制定和实施一项雄心勃勃的UPR总体规划。我们的伙伴关系建在信任和共同的承诺，致力于以人为本的全面发展。”

（完）