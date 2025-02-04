关于道路交通违章违法行为行政处罚规定的第168号议定（以下简称“第168号议定”）在两个月落地生效后，特别是在乙巳年春节已证明其切实效果，提高人民的交通意识，减少交通安全事故，特别是造成重大人员损失的交通事故数量。



年内最长假期（自1月25日至2月3日）和“全国春运”已结束。据公安部交通警察局，2025乙巳年春节假期9天，全国交通事故数比2024甲辰年春节假期下降近37%，减少258起，受伤人数减少38%以上（减少232人），特别是因交通事故死亡人数下降近38%（减少126人）。



此前，统计数据也显示第168号议定的统计数据，自2025年1月1日至15日，全国交通事故同比下降34%以上，死亡人数减少11%以上，受伤人数减少34%以上。

在第168号议定自2025年1月1日生效后，特别乙巳春节期间，河内和胡志明市两大城市交通事故起数大幅下降。



据河内市公安局交通警察处，与甲辰年春节相比，在乙巳年春节假期9天内，首都交通事故数量减少了21起，死亡人数和受伤人数分别减少6人和31人。



胡志明市公安局交通警察处表示，乙巳年春节假期9天内，该市交通事故同比减少10起，死亡人数和受伤人数分别减少7人和4人。



在对第68号议定做出积极评价时，国家交通安全委员会强调，2025乙巳年春节期间，全国交通安全秩序基本得到保障，交通事故数量、死亡人数和受伤人数都同比大幅下降，特别酒驾行为比前几年大幅下降，比甲辰年春节下降45.6%。



国家交通安全委员会认为，上述结果基于政府总理的提前和强有力指导，制定确保交通安全、客运和实施任务的计划在各领域提前展开，检查、督导工作得到加强，同时拥有公安、交通监察力量和地方政府自建的配合。

公安部已指示交通警察力量和地方公安机关加大警力部署，加强巡视巡查和值班值守，强化春节期间交通安全持续管理，特别是针对酒驾、超速和毒品运输等违法行为。

公安部交通警察局旗下宣传处处长阮光日大校评价说，《陆路交通安全法》和第168号议定严格执行，已产生了积极影响，交通参与者的法治意识显著提高，体现在从违法案件处理数量与去年同期相比减少超过40%。这个统计数字有力地驳斥了那些认为新规定只是为了收取高额罚款的歪曲言论。



然而，交通秩序安全违规情况仍然令人关注。在刚刚过去的春节假期，执法部门发现并处理了近5.6万起交通秩序和安全违法行为，罚款超过1720亿越盾；吊销了近3000本驾驶执照和专业证书，超过7000本驾驶证被扣分，暂扣了428辆汽车，近2.1万辆摩托车等。

从1月25日到2月2日10时，全国共发生了445起交通事故，造成209人死亡，373人受伤，共查处酒驾醉驾1.7万余起。

万事开头难。第168号议定已初见成效。在接下来的时间里，执法部门不能松懈，不能掉以轻心，而应继续坚定不移地执行《陆路交通安全法》和第168号议定，严格处置违法行为，以保障人民的健康与生命安全以及社会秩序。（完）