时评：信息透明是建立信任的基础

“在新冠肺炎疫情爆发期间，越南政府始终为公众提供非常透明的信息。越南新闻媒体为建立社会共识、树立人民信心做出贡献，进而鼓励人们携起手来成功抗击疫情大流行”。 《外交政策》（Foreign Policy）杂志上述关于越南新闻媒体在抗击新冠肺炎疫情中的作用的评论可被视为越南努力确保言论自由、信息自由的最明显证据。

国际媒体在提到越南有效控制新冠肺炎疫情的“秘密”时，多次提到“信息公开透明”这一要素。多位外国官员和专家对越南政府有效利用互联网用户占总人口的70%以上来提供全国疫情最新消息和指导人们遵守预防措施给予高度评价。专门研究东南亚政治的记者大卫•赫特（David Hutt）评估说，在疫情爆发期间，越南党和国家在提供有关疫情形势的最新数据方面非常透明和开放。这也是越南民众相信政府的抗疫措施的原因之一。

同样的，对国会历次会议上的有关国家的“热点”问题的专题询问和辩论活动进行直播这一举措，也日益受到全国选民的大力支持。其有助于更广泛地传播信息，确保国会的活动更加公开透明、更加贴近选民和人民，从而为人民和选民监督国会的活动创造便利条件。

然而，自由之家（Freedom House）、无国界记者（RSF）等部分组织和一些敌对势力却一直试图歪曲和批评越南新闻自由和言论自由的状况。这些组织在5月发布的报告中将越南列为所谓的“无互联网自由和新闻自由的国家集团”。而这也并不是“自由之家”和“无国界记者” 对越南做出如此主观、片面和不准确认定的第一年。

敌对势力似乎故意忘掉，确保所有公民在法律框架内享有言论自由和新闻自由是越南的一贯政策。越南党和国家一直尊重和保障人权，其中包括公民言论自由权。在1946年越南民主共和国第一部《宪法》中已经将言论自由视为一项宪法权利：“越南公民享有以下权利：言论自由、出版自由、集会自由、信仰自由……”（第 10 条）。 越南社会主义共和国2013年《宪法》继续申明：“公民享有言论自由、新闻自由和获取信息的权利……”（第25条）。凭借2016年《新闻法》和2016年《信息获取法》，越南关于言论自由、新闻自由和获取基本信息的法律框架是完整的、同步的并符合国际人权法。与世界其他国家相同的是，越南也有限制和防止滥用言论自由侵犯国家利益、组织和公民合法权益行为的规定。于 于2019年1月1日正式生效的2018 年《网络安全法》是越南为确保全社会在网络空间的安全和秩序，从而保护人民的言论自由、新闻自由和互联网自由的权利所付出的努力的生动证明。

越南新闻媒体一直是各级政府和各阶层人民有效、公开的信息渠道。人民群众通过在大众媒体上参加讨论和发表意见可以直接参与国家立法、政策制定、决定国家重大问题的过程。

截至2022年4月，越南全国共有816家新闻机构；新闻工作者4.16万名。由此可见近年来越南新闻业的强劲发展。

随着信息技术的发展，互联网和社交网络已成为所有个人和组织表达观点、传播信息和行使言论自由权的流行工具。根据Hootsuite和We Are Social合作进行的Digital 2022最新研究，截至2022年1月，越南社交网络用户数量为7210万，占越南人口的73.2%，其中脸书、Zalo、优兔、Instagram、抖音等社交网络被人们广泛使用。从2021年至2022年，越南的互联网用户数量增加了340万，表明越南互联网使用范围的明显扩大和发展。目前，越南互联网用户数量在世界上排名第12位，在亚洲35个国家和地区中排名第6位。越南也在推进“国家数字化转型”目标，致力于每个公民都拥有一部智能手机，每户家庭都有高速宽带光纤互联网等。这些都是越南政府为尊重每个公民访问互联网的权利所做的努力。通过互联网，越南人民还可以方便地获取法新社、美联社、路透社、共同社、经济学人、金融时报、纽约时报等世界主要新闻机构的信息。

以上数字生动地证明了越南的言论自由和新闻自由是不可否认和反驳的客观事实。

然而，自由之家、无国界记者和部分敌对组织、反动组织却经常无端指责越南打压民众言论自由、新闻自由、表达自由等权利。事实上，越南法律只惩罚那些利用包括包括互联网自由权和言论自由权在内的民主自由权进行歪曲事实、破坏、诽谤、诈骗、传播虚假新闻、窃取信息，损害国家、社会和个人的利益，造成民族大团结分裂等行为的嫌疑人。不少人利用言论自由和社交网络自由，发布破坏党和国家、歪曲国内政局、抹黑高层领导、煽动游行、扰乱治安秩序的视频。

越南按照《网络安全法》处理违法行为是为了保护越南网络用户的健康空间。显然，自由之家、无国界记者等组织和敌对势力在评估越南的互联网自由时，故意忽视了不仅是越南，而且包括世界上180多个国家都颁布网络安全法或制定了网络安全规定的事实。美国、德国、法国、韩国、新加坡等许多国家对网络空间违法行为都有严格的处理规定。

可见，自由之家、无国界记者以及其他部分人权组织和敌对势力的年度报告或排名总是主观的，表现出片面、偏见的观点，其主要是基于从反政府势力收集到的信息，而不是基于越南人民的意见，不能准确反映越南新闻自由和互联网自由的实际情况。

越南党和国家始终尊重和保障人民的言论自由、新闻自由和网络自由等权利。自由之家和无国界记者以及部分敌对势力仍然故意歪曲事实，这体现出其对越南缺乏善意。越南在保障包括新闻自由和互联网自由在内的人权方面所取得的成果的实际情况就是强硬的答复。（完）