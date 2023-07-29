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时政 越南外交部副部长何金玉：加强越南与埃及经贸合作关系的大好机会
何金玉认为，陈流光对埃及的访问取得了良好、务实和全面的成果。
在政治方面，这是纪念两国建交60周年框架内的一项切实活动。此访有助于加强与埃及——越南在中东北非地区重要伙伴的传统友谊和互相信任关系。 埃及领导人都认为越南是一个英雄的民族，并高度重视越南的辉煌历史。埃及对陈流光和越南政府代表团给予了非常热情、周到和诚挚的欢迎。可以说，此访为推动越埃全面合作关系注入了强劲动力。
在经贸合作方面，何金玉表示，双方就有助于加强两国今后贸易关系的一系列措施达成了一致。 两国力争在不久的将来将双向贸易额从2022年的6亿美元左右升至10亿美元。两国还同意为各自主要出口产品创造便利条件；计划成立越南-埃及商务理事会并举行越南-埃及联合委员会第六次会议；加强金融货币合作以及双方地方间合作。
何金玉强调，陈流光的此次访埃是促进两国经贸合作关系日益走向深入和务实的大好机会。
目前，两国领导人都表示出了很大的政治决心，努力将两国双边合作关系迈上新高度。此外，此次访问还为两国经贸投资合作关系开辟了新的发展阶段。
何金玉透露，双方正在研究启动《越南与埃及双边自由贸易协定（FTA）谈判》的可能性，下一步可能是两国之间的投资保护协定。
双方还在多边论坛上加强协调和相互支持，并加大东盟与阿盟之间的合作力度。其中包括越南外交部与阿盟秘书处已共同签署了一项合作协议这一举措。（完）