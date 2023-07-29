时政 越南国家主席武文赏圆满结束对意大利和梵蒂冈的访问

访问意大利期间，武文赏一行与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）举行会谈；会见意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼（Giorgia Meloni），出席两国合作文件签署仪式。



此外，武文赏还分别会见了意大利众议院议长、参议院议长、罗马市长；访问托斯卡纳区首府佛罗伦萨，并与托斯卡纳区举行了工作会谈。



越南国家主席武文赏及夫人和越南高级代表团出席由意大利总统和他女儿在首都罗马主持的国宴；出席庆祝越南与意大利建交50周年音乐会。



越南国家主席武文赏先后会见了意大利共产党全国书记毛罗·阿尔博来西（Mauro Alboresi）、意大利民主党副主席克莱尔·格里博多(Chiara Gribaudo )和意大利重建共产党全国书记毛里奇奥•阿切尔博（Maurizio Acerbo）等。



越南国家主席武文赏还走访越南驻意大利大使馆，与大使馆干部、工作人员和旅居意大利越南人代表举行亲切交谈；前往意大利祖国祭坛(Altare della Patria)敬献花圈。



访问梵蒂冈时，越南国家主席武文赏先后与教宗方济各和圣座国务卿帕罗林枢机举行了会谈。对于双边关系的重大进展，以及天主教团体至今对该国作出的积极贡献，双方表达了高度赞赏。



双方联合公告指出，圣座与越南社会主义共和国政府就圣座常驻越南代表和圣座常驻越南代表处的章程达成协议。这份协议是在越南国家主席武文赏2023年7月27日访问梵蒂冈的机会上签署的，其基础是今年3月31日越南与圣座联合工作小组在梵蒂冈举行的第十次会议，以及关于持续推进双边关系的愿望。



双方也表示相信圣座常驻代表会依照协议中赋予的角色和使命履行职责，支持越南天主教团体依法行事，始终在教会训导的启发下实践“陪伴国家”的召叫，做“好天主教徒和好公民”，为国家发展作出贡献；同时，圣座代表将在推进越南与圣座的关系上发挥桥梁的作用。



武文赏主席对意大利进行国事访问和对梵蒂冈进行访问是越南与意大利和梵蒂冈七年来首次国家元首级代表团互访。意大利和梵蒂冈访问的成功，进一步肯定了越南党的十三大提出的独立自主、和平友好、合作发展的外交政策；进一步促进和深化越南与意大利、梵蒂冈的合作关系。（完）