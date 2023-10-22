时政 国会主席王廷惠实地考察山罗咖啡种植区和出席山罗咖啡加工厂竣工剪彩仪式

21日上午，正在山罗省考察调研的越南国会主席王廷惠已来到山罗咖啡种植区，与当地人民群众会面和亲切交谈；出席设在梅山县芒本乡村山罗咖啡加工厂竣工剪彩仪式，参观该厂生产流水线。山罗咖啡加工厂竣工剪彩仪式是2023年第一届山罗省咖啡节框架内的活动之一。

山罗省委常务副书记炉明雄在山罗咖啡加工厂竣工剪彩仪式上致辞时强调，落实咖啡可持续发展主张，该省 人民委员会已同山罗咖啡加工股份公司联合举行设在梅山县山罗咖啡加工厂竣工剪彩仪式并投入生产。该项目符合山罗省2020-2025年阶段经济社会发展方向和优先招商引资领域。

山罗咖啡加工厂于2023年7月至10月4个月内展开建设，投资总额2600亿越盾（折合人民币7999.8万元），年均咖啡鲜果加工产量5万吨/年（约合1.25万吨咖啡豆/年）。该厂竣工投产被期望将为投资者带来巨大利益，解决该省咖啡树发展过程中面临的挑战和不足，有助于提高山罗生工业生产总值、货物出口价值，为当地劳动者创造就业机会，为国家预算做出贡献，助推该省经济社会发展。

山罗咖啡加工厂竣工投产将为咖啡种植户、企业和各合作社进行咖啡生产和销售对接，将咖啡生产、加工、销售和出口密切连接起来，为农民带来更高经济效益。

当天上午，国会主席王廷惠一行已来到山罗市华罗乡村黄文树乡，实地考察阿拉比卡咖啡园，与当地人民群众会面和交谈，出席咖啡采摘比赛。

在黄文树村，国会主席王廷惠和山罗省委书记阮友东已向当地优抚家庭和革命战争时期有功人员送去慰问品。(完)