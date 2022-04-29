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日本驻越大使山田贵雄：两国关系行稳致远 面向“开辟新阶段”
2022年4月30日和5月1日，日本首相岸田文雄将对越南进行正式访问。这是岸田文雄2021年10月就任日本首相以来首次访问越南，也是对越南政府总理范明政2021年11月对日本进行正式访问的回应。
值此机会，日本驻越大使山田贵雄就此次访问的意义以及今后双边合作的重要事项接受记者的采访。
山田贵雄大使表示，之前岸田文雄首相以外务大臣和日越友好议员联盟成员身份定期访问越南。但这是岸田就任日本首相以来首次访越。
特别的是，越南政府总理范明政于 2021 年 11 月访问日本不到六个月之后，岸田首相将同其老朋友——范明政会面。
双方之所以时隔不久进行互访，是因为两位领导人都是友好议员联盟的重要成员，并且双方建立了深厚的互信关系。
尽管受新冠肺炎疫情的影响，在越南政府总理范明政访日以来，两国在不到半年内的时间里在许多领域都取得了扎实的成就。
山田贵雄大使希望岸田首相和以范明政总理为首的越南政府领导人进行坦诚交流，进而进一步推动两国关系更加强劲发展。
范明政总理于2021年11月访日期间，两位领导人重申，日越关系潜力无限，不仅是双边关系，也是地区乃至世界的战略关系。
两国还发表了“面向开启亚洲和平与繁荣纵深战略伙伴关系新阶段”的联合声明和两国具体合作项目清单。
范明政总理访日以来，两国的合作范围从双边经贸关系扩大到政治安全合作，以及地区和国际事务中的合作。两国在各个领域的合作均取得了重大进展。山田贵雄大使认为，越日关系取得了长足的进展，面向“开辟新阶段”，并将继续向前发展。
山田贵雄大使说，在全世界受新冠肺炎疫情限制的背景下，日本企业十分关注并希望对越南进行投资。
2021年11月，在范明政总理访日期间，以线上线下相结合形式举行的越日投资促进会吸引1000人的参加。
在此次活动期间，双方签署了45份谅解备忘录（MOU），总价值高达120亿美元。在疫情爆发期间，日本企业在越南这个因全球供应链多元化趋势而备受关注的国家的投资热度再次得到肯定。他认为，这一成果归功于日越两国之间的增长潜力、政治稳定、优秀的人力资源和文化的密切联系。
山田贵雄大使高度评价越南在绿色增长和减排方面的强劲趋势。在第 26 届联合国气候变化框架公约缔约方大会（COP26）上，政府总理范明政对 2050 年实现碳中和目标做出了承诺。
面对这一趋势，在范明政总理访日期间，日本环境大臣山口状与越南自然资源与环境部部长陈红河签署了《实现到2050年实现碳中和目标的气候变化联合行动计划》。
山田贵雄大使表示，在全世界受新冠肺炎疫情限制的背景下，日本企业十分关注并希望对越南进行投资。
2021年11月，在范明政总理访日期间，以线上线下相结合形式举行的越日投资促进会吸引了1000人的参与。
在此次活动期间，双方签署了45份谅解备忘录（MOU），总价值高达120亿美元。在疫情爆发期间，日本企业在越南这个因全球供应链多元化趋势而备受关注的国家的投资热度再次得到肯定。他认为，这一成果归功于日越两国之间的增长潜力、政治稳定、优秀的人力资源和文化的密切联系。
山田贵雄大使高度评价越南在绿色增长和减排方面的强劲发展趋势。在第 26 届联合国气候变化框架公约缔约方大会（COP26）上，政府总理范明政对 2050 年实现碳中和目标做出了承诺。
面对这一趋势，在范明政总理访日期间，日本环境大臣山口状与越南自然资源与环境部部长陈红河签署了《实现到2050年实现碳中和目标的气候变化联合行动计划》。
日方将推进政策、技术、金融等方面的全面合作关系，而T&J Green Energy在北宁省实施的焚烧回收能源发电项目是这种合作模式的典范。
在两国之间的联合信贷机制（JCM）下，日本政府将在引进日本技术和设备方面提供财政支持，继续为越南实现循环经济和零排放目标做出贡献。在越南，迄今为止，已有40个JCM项目获批，今后日本将继续以这种形式推进合作。（完）