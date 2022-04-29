日本驻越大使山田贵雄：两国关系行稳致远 面向“开辟新阶段”

2022年4月30日和5月1日，日本首相岸田文雄将对越南进行正式访问。这是岸田文雄2021年10月就任日本首相以来首次访问越南，也是对越南政府总理范明政2021年11月对日本进行正式访问的回应。

值此机会，日本驻越大使山田贵雄就此次访问的意义以及今后双边合作的重要事项接受记者的采访。



山田贵雄大使表示，之前岸田文雄首相以外务大臣和日越友好议员联盟成员身份定期访问越南。但这是岸田就任日本首相以来首次访越。



特别的是，越南政府总理范明政于 2021 年 11 月访问日本不到六个月之后，岸田首相将同其老朋友——范明政会面。



双方之所以时隔不久进行互访，是因为两位领导人都是友好议员联盟的重要成员，并且双方建立了深厚的互信关系。



尽管受新冠肺炎疫情的影响，在越南政府总理范明政访日以来，两国在不到半年内的时间里在许多领域都取得了扎实的成就。



山田贵雄大使希望岸田首相和以范明政总理为首的越南政府领导人进行坦诚交流，进而进一步推动两国关系更加强劲发展。



范明政总理于2021年11月访日期间，两位领导人重申，日越关系潜力无限，不仅是双边关系，也是地区乃至世界的战略关系。



两国还发表了“面向开启亚洲和平与繁荣纵深战略伙伴关系新阶段”的联合声明和两国具体合作项目清单。



范明政总理访日以来，两国的合作范围从双边经贸关系扩大到政治安全合作，以及地区和国际事务中的合作。两国在各个领域的合作均取得了重大进展。山田贵雄大使认为，越日关系取得了长足的进展，面向“开辟新阶段”，并将继续向前发展。