日本驻越南大使：日本十分重视加强与越南外交关系

应越南社会主义共和国政府总理范明政与夫人的邀请，日本首相石破茂（Ishiba Shigeru）和夫人将于2025年4月27日至29日对越南进行正式访问。

趁此机会，日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）已就此次访问相关内容和两国双边合作关系接受媒体记者的采访。

伊藤直树表示，石破茂首相此次访越旨在加强与东南亚地区的关系，因该地区地处世界经济增长中心并位于重要战略位置。这同时也是日本外交头等优先之一，特别是对越南。越南是人口超1亿，经济活跃、强劲增长和发展潜力巨大的国家。因此，保持与越南外交关系在日本外交政策中具有十分重要的意义。

日本政府希望此次访问是日本领导，具体为石破茂继续加强和进一步巩固与越南领导人的个人可信赖关系以及肯定加强在国防安全、经济、 应对地区和国际挑战中的双边合作的机会。

通过此次访问，日本政府将积极推动高层外交活动，力争实现基于法律至上精神的 “自由、开放印度洋-太平洋”战略。

伊藤直树表示，目前越南在苏林总书记的领导下，改革事业以快速度展开，推动迈进新纪元。目前，越南正迈入民族奋发图强的新纪元。我认为，这将是日本在越南迈向新纪元、实现跨越式发展和增长进程中进一步扩大对越合作关系，为亚洲乃至世界和平、繁荣做出贡献的良机。

关于此次访问双方将集中讨论的内容，伊藤直树表示，在日本与越南合作过程中，日本政府注重三大主要、支柱领域，包括经济合作、扩大对安全领域的合作和通过文化推动民间交流。

在经济领域，此次访问期间，日本将推动在数字化转型、绿色转型、创新、科技等新关键领域的合作，更好满足越南的发展需求。

在日越能源与合作领域，越日合作正通过由日本提倡的亚洲零排放共同体（AZEC）得到展开。两国已通过日本的15个投资项目，包括海上风电和太阳能发电，投资规模高达200亿美元。此次访问期间，日越两国将深入讨论这些项目的展开。

另一个重要领域是发展半导体领域的高素质人力资源。此外，两国共同合作项目的越日大学大学将于今年秋天开设半导体行业人力资源培训班。

截至目前日本对越南投资资金累计达777亿美元，在对越投资的国家和地区中位居第三。双边进出口贸易额达近500亿美元，在过去10年增加1.8倍。越南在进行的改革过程十分重要。其将有助于为日本企业改善投资环境，简化行政手续和推进许可证签发过程。我们期望该改革过程将带来具体结果。

在安全领域，2023至2024年，国防设备领域的技术合作迈出坚实步伐。2023年，日本向越南军队转让了防腐处理技术，2024年，日本向越南交付2辆物资运输车。

伊藤直树希望，石破茂此次访问将发挥这些成果并为进一步推动安全合作的各场讨论创造机会。

此外，民间交流和文化连接也是重要领域之一，有助于增进两国人民之间的互相了解。

伊藤直树表示，两国将继续保持密切配合，有效解决社会各共同挑战，同时表示相信该合作将日趋重要。越南正在联合国或东盟开展更加主动的外交政策，日本希望进一步推动合作关系和连接，支持越南的方向。

今年，日本与越南将共同主持日本-湄公河合作机制，各方将一起讨论并取得好成果。

伊藤直树还表示希望，此次访问期间，越南与日本可就应对美国新关税政策进行讨论。他同时表示国际层面上的合作关系将是石破茂此次访问议程中的重要议题之一。（完）