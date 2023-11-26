日本驻越南大使山田：武文赏日本之行传递出两国关系致力于地区和平与繁荣的信息

山田大使表示，2023年，日越庆祝建交50周年，两国关系在政治、经济、文化等领域强劲发展。相信武文赏此访在这一特殊年份进行将具有历史性意义，成为两国庆祝建交50周年的重要里程碑事件。



山田大使指出，此次访问除了回顾日越关系取得的进展外，还传递出一个信息，即日越合作不仅仅是双边关系，还是共同促进地区和世界和平与繁荣的关系。



山田大使表示，日越两国有着悠久的友好历史基础。特别是自1992年恢复官方发展援助（ODA）后，日本为越南现代化、工业化事业做出了重要贡献。目前两国关系正处于历史最好时期，两国高层互访频繁，两国元首也建立了特殊的信任关系。



在2023年日越建交50周之际，以越共中央总书记阮富仲与日本首相岸田文雄的通话为开局，两国开展了多项庆祝活动。日本王储秋筱宫文仁亲王和王储妃纪子也于9月访问越南。相信武文赏和夫人此访将彰显两国前所未有的关系。



对于两国今后重点合作领域，山田大使表示，在越南经济增长和供应链转型的背景下，日本希望支持日本企业继续对越投资。两国可以合作培养信息技术领域高技能人力资源，成为绿色和数字化转型领域的创新伙伴。日方希望恢复ODA资金，尤其是在基础设施领域的合作项目。



在政治方面，越南是日本在实现“自由开放的印太”构想中的重要伙伴。在东海等地区局势日益复杂的情况下，日本将促进合作，本着法律至上原则，维护和巩固自由与开放的国际秩序。



在人文交流方面，目前在日生活与工作的越南人约50万。今后，日本将进一步促进两国青年和地方之间的文体旅游交流，扩大人文交流与合作范围等。（完）