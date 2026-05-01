越南政府办公厅主任邓春风部长，外交部常务副部长阮明羽，越南驻日本大使范光效以及外交部和政府办公厅其他官员到机场迎接日本首相高市早苗一行。

陪同高市早苗首相对越南进行正式访问的有内阁官房副长官佐藤启（Sato Kei），国家安全保障局局长市川惠一（Ichikawa Keiichi），首相助理宇野善昌（Uno Yoshimasa），内阁官房特别顾问饭岛勋（Iijima Isao），日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki），公共关系秘书齐木浩三（Saiki Kozo），首相秘书饭田祐二（Iida Yuji）等。​

越南驻日本大使范光效表示，此次访问意义重大，生动体现了日本在两国共同步入新发展阶段之际，对越日全面战略伙伴关系的高度重视。

日本首相高市早苗抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自越通社

范光效大使强调，越南是高市早苗首相自今年2月连任以来出访本地区的首个国家。这是双方继续巩固政治互信、加强高层战略沟通的契机，同时也为双边合作日益走深、走实和提质增效注入新动能。

关于访问重点，范光校表示，预计将聚焦于符合越日两国优先方向、互补优势的当前关键领域，首先是经济、科技、创新创意、保障能源和粮食安全链、半导体生产合作、人工智能、绿色转型、高素质人力资源开发、旅游、地方合作、文化交流、民间交流，以及在共同关心的地区和国际问题上更加紧密地协调配合。

日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）表示，这是高市首相第二次访问越南。上一次是在2020年担任日本总务大臣一职的时候访越的。

日本大师强调，双方都希望这是加强在全面战略伙伴关系（CSP）框架内双边关系协调，并共同应对区域和国际问题的良好机会。

伊藤直树称，此次访问将重点围绕四大合作支柱，体现了两国的战略优先，包括创新、科技和绿色转型；能源安全和战略基础设施；外交、国防安全和对地区和平的贡献；民间交流、文化和学术交流。（完）



