日本首相高市早苗对越南进行正式访问：开启越日合作新空间

这是高市早苗于2026年2月再次当选后首次访问地区国家，充分彰显日本在地区战略布局中对越南的高度重视。此访也恰逢两国迈入新的发展阶段，均在推进经济、科技、能源及国际融入等重大战略方向。此次访问将有助于进一步深化越日关系，明确和塑造双边关系中新的重要合作支柱，开辟新的合作空间，更好地契合两国人民的切实利益。



逾50年关系持续深化，政治互信不断增强



越南与日本于1973年9月21日建立外交关系。50多年来，越南与日本的友好与合作关系不断巩固并在各领域全面发展，已成为越南党和国家贯彻独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展以及对外关系多边化、多样化方针中的一大亮点。



双边关系框架不断升级：从2002年的“稳定、长期的可靠伙伴关系”，到2009年的“致力于亚洲和平与繁荣的战略伙伴关系”，再到2014年的“致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系”，直至2023年11月提升为“致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”。



2025年6月5日下午，越南稻米产业协会联合中安高科技农业股份公司（中安公司）在芹苴市脱诺郡举行首批500吨“越南绿色低排放大米”对日出口仪式。图自越通社

将双边关系提升为“致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”，充分彰显越日关系高度的政治互信与日趋成熟的发展水平，标志着双方在各领域迈入更加务实高效合作的新阶段，更好契合两国人民的共同愿望与切身利益，并为地区及世界的和平、稳定、发展与繁荣注入积极动力。



双方保持高层互访和重要对话机制常态化运行，越日合作委员会、越日共同倡议以及战略、防务、安全、农业等对话机制持续有效推进。同时，两国在联合国、东盟、亚太经合组织、亚欧会议等多边框架内密切协作，推动多边主义，维护地区和平稳定与可持续发展。



与此同时，双方在联合国、东盟相关机制、亚太经合组织、亚欧会议等国际和地区多边平台上保持密切而富有成效的协作，为亚太地区的和平、稳定与发展持续作出积极贡献。这一合作取向与越南党和国家坚持的独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展方针，以及对外关系多边化、多样化、主动全面深入有效融入国际社会的总体外交路线高度一致。



越南—日本：彼此最重要的合作伙伴之一

2025年12月21日下午，2025年越日U13国际青少年足球赛在胡志明市平阳坊落下帷幕。 图自越通社

经济—贸易合作是双边关系的重要支柱。日本是越南最重要的经济伙伴之一：最大ODA提供方、最大劳务合作伙伴、第三大投资来源地以及第四大贸易和旅游伙伴。



2025年双边贸易额约达520亿美元，同比增长11%，保持稳定、均衡增长。2026年1月双边贸易额约49亿美元，同比增长近28%。



贸易结构互补性强。越南对日出口以水产品、纺织品、鞋类、木制品和电子产品为主；自日本进口则以机械设备、电子元件、钢铁及化工产品为主，服务于国内生产。



投资方面，日本在越投资项目5722个，总投资额近790亿美元，主要集中于加工制造、能源和房地产领域。



日本也是越南最大ODA来源国，截至2025财年累计承诺资本超过230亿美元，占政府外债总额四分之一以上，为越南基础设施建设、提升竞争力和可持续发展提供重要支持。这句话已经比较规范、通顺了。日本对越南的政府开发援助（ODA）重点投向促进经济增长和提升国际竞争力、改善社会民生并缩小发展差距、加强环境保护与应对气候变化以及提升国家治理和行政管理能力等领域。



除经济外，双方在教育、医疗、科技、文化、旅游及地方合作等领域不断深化。



在劳务合作方面，越南是在日劳务人数最多的国家之一，约31万人。仅2026年前三个月，就有约1.4万名越南劳工赴日工作，继续位居首位。



教育合作方面，日本是越南重要合作伙伴之一，目前在日越南留学生超过5.1万人，日本还支持提升越南多所重点高校水平。



文化与旅游交流蓬勃发展。2025年，日本赴越游客超过81万人次，越南赴日游客约68万人次。



地方合作不断扩大，两国各地已签署110多项合作协议。在日越南人社区超过68万人，成为促进两国交流的重要桥梁。



顺应新形势，拓展合作新领域





2026年4月2日，日本海上自卫队“朝日”号护卫舰在第二护卫队司令竹政次夫大佐率领下，携200余名官兵抵达仙沙港，开始对岘港市进行为期4天（4月2日至5日）的友好访问。图自越通社

在当前国际和地区形势复杂多变背景下，此访具有重要意义，体现双方继续携手推动和平、稳定与发展的共同决心。



越南驻日本大使范光效表示，访问期间，双方将重点推进科技创新、数字转型、绿色转型、人工智能、半导体、能源安全、粮食安全及高质量人力资源等战略领域合作。



两国经济高度互补：日本在先进技术、现代治理及绿色金融方面优势明显，越南则具备年轻劳动力、市场潜力大及适应能力强等优势。



数字基础设施、绿色经济、可再生能源及供应链韧性等新领域合作有望成为双边关系新支柱。



值得关注的是，高市早苗将在河内国家大学发表关于“自由开放的印度洋—太平洋战略”的政策演讲，体现日本战略视野，也凸显越南在地区中的重要地位。



此次访问预计将为越日全面战略伙伴关系注入新动能，明确未来合作方向与重点领域。



范光效大使表示，正是这种高度互补性为双方未来拓展合作奠定了坚实而有利的基础。两国可在若干重点领域深化合作，包括：推进技术转移与创新协同，充分发挥越南年轻一代勤学进取、勇于创新的人才优势；加强高素质人力资源培养，共同参与双边科研合作项目，其中在日本活跃的越南信息技术工程师、半导体专家及其他产业技术人才正发挥日益重要作用；拓展绿色发展合作，推进能源转型、数字基础设施建设以及可持续金融等领域的务实协作。（完）