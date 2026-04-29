日本首相访越：彰显越南在日本区域政策中的战略地位

在谈及日本高层领导人访越的意义和主要重点时，范光校大使表示，在两国共同步入新发展阶段的背景下，此次访问意义重大，生动体现了日本对越日全面战略伙伴关系的高度重视。范光校强调，越南是高市早苗首相于今年2月再次当选日本首相后访问的区域内首个国家。他认为，这是双方继续巩固政治互信、加强高层战略交流的契机，同时也为双边合作日益走向深入、务实、有效注入新动力。在地区和世界局势持续复杂演变的背景下，此次访问对于彰显两国共同致力于和平、稳定与发展的决心具有特殊意义，尤其是在越南共产党第十四次全国代表大会成功召开，以及日本执政党自民党在今年2月举行的众议院选举中取得重要胜利之后。两国正在实施多项重大决策，对未来多年两国发展具有深远影响。

关于访问重点，范光校表示，预计将聚焦于符合越日两国优先方向、互补优势的当前关键领域，首先是经济、科技、创新创意、保障能源和粮食安全链、半导体生产合作、人工智能、绿色转型、高素质人力资源开发、旅游、地方合作、文化交流、民间交流，以及在共同关心的地区和国际问题上更加紧密地协调配合。

在评价越南在日本区域政策中的重要性时，范光校大使表示，越日之间保持经常性的高层代表团互访是两国政治互信水平极高以及关系日益紧密的明证。这些高层接触不仅有助于增进了解、巩固双边关系基础，还帮助双方就两国关系的重大战略方向以及具体、有效的措施进行交流，处理在当前世界和地区局势快速、复杂演变的背景下出现的问题。

在评价未来两国在重点领域加强合作的前景时，范光校大使认为，越日关系近年来持续强劲、全面、日益深入发展，尤其是在两国于2023年11月将关系提升为"致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴"之后。

范光校大使表示，两国政治互信水平正不断增强。经济合作继续是支柱，贸易额稳定，日本对越南的投资资金保持在较高水平。此外，科技合作已成为新的支柱，如数字化转型、绿色转型、创新创意、人工智能和高素质人力资源培训正成为亮点。

可以肯定的是，越日关系目前处于有史以来最好的发展阶段。日本在先进技术、半导体产业、人工智能、清洁能源方面具有优势；而越南拥有活跃的经济环境、年轻的人力资源和强大的创新精神。

未来，两国可以大力推进技术转让与创新创意合作；加强高素质人力资源培训；扩大在绿色项目、能源转型、数字基础设施等领域的合作。能源安全也是重要内容。范光校大使表示相信，两国完全可以成为半导体、人工智能、能源安全、数字化转型、创新创意等新领域的合作典范，为地区和世界的和平与稳定作出积极贡献。（完）