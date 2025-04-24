日本首相石破茂访越之旅为两国关系注入新的强劲动力

日本首相石破茂和夫人将于2025年4月27日至29日对越南进行正式访问。越通社驻日本记者就此访的意义对越南驻日本大使范光校进行了采访。



范光校表示，日本首相石破茂此次访越之旅具有十分重要意义，是其在两国关系提升为“致力于亚洲乃至世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”后首次访越。自石破茂就任后，两国高层交往和接触频繁进行。



此次访问不仅是双方评估过去合作历程的机会，更重要的是双方进行深入、实质性的讨论，以落实全面战略伙伴关系的各项内容，加强两国在经贸、投资、数字化转型、绿色转型、能源、半导体、科技等新兴领域的合作，推动两国全面战略伙伴关系迈入新阶段。



两国各部门密切配合，促进交流，签署了有关经济、官方发展援助、高素质人力资源培训等多项文件。



在世界和地区形势发生诸多变化的背景下，越日合作日益重要，为维护世界和地区和平、稳定、合作与发展作出积极贡献，致力于两个国家和两个民族的利益。



至于在日本首相石破茂此次访越中双方重点讨论的内容，范光校表示，两国领导人将集中就战略合作领域进行深入讨论。日本继续支持和帮助越南实现体制、基础设施、人力资源等三大战略突破，帮助越南实现工业化、现代化事业。其中，经贸投资合作是两国关系的最重要支柱。目前，日本是越南首要经济伙伴，因此，改善投资环境、促进供应链建设、扩大彼此商品市场等内容将成为双方合作的重点。



双方力争早日为越南柚子和日本葡萄开放市场；同时，双方还探讨了继续为越南百香果、日本桃子等双方其他水果和农产品开放市场的可能性。



此外，双方还根据新形势就两国合作新的支柱交换意见，如科技、数字化转型、绿色转型和新能源等。



双方还探讨加强和进一步扩大民间交流、劳务合作和高素质人力资源培训合作以及共同关心的国际和地区问题。



范光校表示，除上述领域外，两国将紧密配合，加强在预防自然灾害、应对气候变化、环境保护、减排等潜在领域的合作。日本在可再生能源和预防自然灾害方面具有优势，可以支持越南发展风电、太阳能和绿色能源转型。



另外，两国就可持续农业、粮食安全、医疗卫生、老人照护等潜在领域的合作可能性交换意见。



范光校期待日本首相石破茂此次访越之旅为双边关系注入新强劲动力，深化两国高层领导人之间政治互信和密切关系，就新时期发展两国关系的长期战略方向达成一致。



在本次访问框架内，双方将签署有关科技、绿色经济、数字经济、可持续发展、战略基础设施发展等领域的合作文件。



范光校相信此访将有助于进一步巩固两国人民的友谊与团结，为越日关系继续强劲、可持续发展奠定坚实基础，造福两国人民，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）

