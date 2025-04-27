日本首相石破茂和夫人抵达河内 开始对越南进行正式访问

应越南社会主义共和国政府总理范明政与夫人的邀请，4月27日下午，日本首相石破茂（Ishiba Shigeru）和夫人石破佳子（Ishiba Yoshiko）已抵达河内，开始于4月27日至29日对越南进行正式访问。



越南政府副总理兼外交部部长裴青山，外交部副部长阮明宇，越南驻日本大使范光校来到机场迎接日本首相石破茂一行。



陪同石破茂首相出访的有：日本内阁官房副长官Aoki Kazuhiko，首相特别顾问长岛昭久(Akihisa Nagashima)，日本国家安全保障局长冈野正敬 （Okano Masataka）以及其他首相特别顾问、首相秘书，日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）等。



石破茂, 1957年2月4日出生于日本鸟取县八头郡郡家町（现八头町）, 毕业于庆应义塾大学法学部，自由民主党党员，日本第102任、103任首相，日本自民党第28任总裁。



36年前，石破茂以议员省份访问越南。最近，于2024年11月17日在秘鲁利马出席APEC领导人会议期间已会见了越南国家主席梁强，于2024年12月4日会见了对日本进行正式访问的越南国会主席陈青敏。



日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）近日接受媒体记者的采访时表示，石破茂首相此次访越旨在加强与东南亚地区的关系，因该地区地处世界经济增长中心并位于重要战略位置。这同时也是日本外交头等优先之一，特别是对越南。越南是人口超1亿，经济活跃、强劲增长和发展潜力巨大的国家。因此，保持与越南外交关系在日本外交政策中具有十分重要的意义。

日本政府希望此次访问是日本领导，具体为石破茂继续加强和进一步巩固与越南领导人的个人可信赖关系以及肯定加强在国防安全、经济、 应对地区和国际挑战中的双边合作的机会。



越南驻日本大使范光校表示，在日本首相石破茂访问越南期间，两国领导人将集中就战略合作领域进行深入讨论。日本继续支持和帮助越南实现体制、基础设施、人力资源等三大战略突破，帮助越南实现工业化、现代化事业。其中，经贸投资合作是两国关系的最重要支柱。



目前，日本是越南首要经济伙伴，因此，改善投资环境、促进供应链建设、扩大彼此商品市场等内容将成为双方合作的重点。



双方力争早日为越南柚子和日本葡萄开放市场；同时，双方还探讨了继续为越南百香果、日本桃子等双方其他水果和农产品开放市场的可能性。此外，双方还根据新形势就两国合作新的支柱交换意见，如科技、数字化转型、绿色转型和新能源等。（完）