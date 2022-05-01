日本首相岸田文雄圆满结束对越南进行正式访问之旅

日本首相前往胡志明主席陵墓拜谒和敬献花圈。 图自越通社

访问越南期间，岸田文雄开展了许多重要活动，其中包括前往胡志明主席陵墓拜谒和敬献花圈，出席欢迎仪式，植下纪念树，与越南政府总理范明政举行会谈，会见记者和出席两国合作文件的交换仪式，出席“越南与日本在技术创新、数字化转型和供应链多元化领域的合作”研讨会，礼节性拜会越共中央总书记阮富仲和国家主席阮春福，会见国会主席王廷惠。越共中央总书记阮富仲接见岸田文雄时对两国关系快速全面发展，特别是两国领导人频繁互访交流，经济合作不断深化表示高兴，并建议双方继续推动高级别交流和会晤以及各级各部门和地方之间的交流合作，同时在各国际论坛上保持配合，为两国带来切实利益，促进地区乃至世界的和平、友谊与合作。阮富仲对两国配合制定好2023年建交50周年纪念活动计划，为两国实质性、有效、务实的关系创造更长远的基础表示欢迎。越南国家主席阮春福接见岸田文雄时强调，越南和日本有许多共同的战略利益，日本是越南可靠、重要和长期的战略伙伴，在越南外交政策中始终占有高度优先地位。岸田文雄会见越南国会主席王廷惠时表示，担任日越友好议会联盟成员20余年的他高度重视促进两国国会合作与交流，并希望，王廷惠继续为加强日越合作关系，特别是在议会合作领域作出贡献。越南政府总理范明政与日本首相岸田文雄5月1日上午举行会谈期间，两位领导人对越日关系的突破进展表示高兴，并就进一步深化各领域合作，为越日纵深战略伙伴关系开启新的发展阶段的大方向和措施达成共识。双方一致同意通过高层互访和接触，提高合作对话机制的有效性，进一步增进政治互信。双方对范明政2021年11月对日本进行正式访问取得的成果的开展落实结果表示欢迎；一致同意在后疫情阶段促进经济复苏合作，尽早达成共识并有效实施优惠、灵活、规模够大、手续简单和长期的新一代ODA贷款计划，其中针对战略基础设施建设、交通基础设施、数字化转型、应对气候变化、卫生等领域。双方还同意加强在投资、贸易、农业、能源、环境等领域的合作；加快日本为越南龙眼开放市场的进程，继续为越南柚子、牛油果、红毛丹等其它水果出口日本创造有利条件；推进技术转让，使越南更深入地参与区域乃至全球供应链；协助越南加快数字化转型和数字政府、数字经济和数字社会建设；帮助越南履行到2050年实现净零排放承诺；继续促进国防安全合作等。两位领导人强调后疫情合作的重要性，同意密切配合举行2023年越日建交50周年纪念活动；加强地方间合作、文化交流、民间交流和旅游等。会谈后，范明政与岸田文雄共同见证了两国部委、地方、企业交换22份合作文件。两国领导人共同见证记者，介绍会谈主要成果，强调双方同意密切合作，推动越日广泛战略伙伴关系不断深化，造福两国人民，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。值此机会，双方一致通过涵盖8个领域的合作进展更新报告。上述8个领域包括：卫生合作（包括新冠肺炎疫情防控）、投资和贸易、官方发展援助和基础设施、民间交流、环境和应对气候变化、司法合作、国防安全、文化与教育合作。岸田文雄在“越南与日本在技术创新、数字化转型和供应链多元化领域的合作”研讨会上发言时认为，日本与越南合作空间是无限的，日本和越南在后新冠疫情时期一直在加强密切合作。日本首相岸田文雄此次访越在两国关系处于有史以来最好时期的背景下进行的。 此访有助于深化越日关系，落实越南政府总理范明政2021年底对日本进行正式访问的成果；在“亲情、真诚、信任”的基础上加强越日政治互信和两国高层领导人之间的良好关系，促进各领域实质性合作，进而满足两国人民的利益和愿望。（完）