日本民众捐款支援越南遭受热带风暴 “摩羯”影响的灾区民众

援助物资包括40台滤水器和200张多功能塑料防水布。援助物资将于9月15日运抵安沛省，以便及时分发给受洪水影响的民众。



此前，9月11日至14日，农业和农村发展部接受了澳大利亚政府提供的一批援助物资、东盟人道主义灾害管理协调中心（AHA）提供的三批援助物资。这些援助物资已全部由堤坝管理和自然灾害防治局直接或直接运送到老街、安沛、高平等省，以及时支持民众克服困难，早日安家落户。



截至9月15日，越南农业与农村发展部已动员并得到10个使馆和16个国际组织的关注与回应，承诺通过该部支持160吨航空货物，以支持近期遭受自然灾害的地区民众。



另一个方面，越南通讯社驻东京记者报道，9月14日，日本关东地方工会在东京组织了一场捐款活动，希望分担因热带风暴“摩羯”（越南今年第三号台风“摩羯”）造成的越南人民遭受的困难。这是日本民众在暴风大雨过后首次支援越南的捐款活动。当场捐款总额为20万日元（折合越南盾月为3600万元）。其中，日本关东地方工会捐出10万日元。



接受越南通讯社驻东京记者的采访时， 日本关东地方工会主席西川健二（Kenji Nishikawa）先生强调了相互支持的重要性。他说，自己最大的心愿就是能为越南人民减轻一些损失贡献一点力量。



同一天，旅居日本埼玉县越南人社群也举行捐款活动，支持越南国内受热带风暴“摩羯”影响的灾区民众，当场捐款总额为11.9万日元（折合越南盾约为2100万元）。（完）

越通社