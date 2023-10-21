日本文化节即将在河内举行 推介越日风味融合的新菜肴

在11月于河内举行的日本文化节框架内，日本和越南厨师将介绍越日两国风味融合的新菜肴，从而加强两国饮食文化的交流沟通。

据日本驻越南大使馆的信息，值此纪念越日建交50周年之际，日本将开展关于越日街头饮食新倡议，旨在加强两国饮食文化的交流沟通。

具体，三名越南和日本厨师将参加该项目。其中每名厨师将介绍自己创作的两道越日风味融合的新菜肴，彰显两国之间的友谊。

组委会也在网站https://jp-culinaryfes.vn上介绍这6道菜的烹调方法，详细解释越南和日本厨师如何将越南和日本传统食材和烹调方法结合起来。与此同时，组委会也举行最受欢迎菜肴评选活动。

日本越南饮食文化研究者Shinobu Ito厨师将介绍使用两国简单而具有代表性的食材制成的两道菜，即御好烧味烤米纸和鱼露味烤饭团。

越南两名厨师黄青林和阮博福介绍将越南代表性街头美食与日本风味相结合的菜肴，包括辣酱烧红薯鳕鱼饼、尖吻鲈三明治、Tempura莲藕夹虾饼、烤鸡肉串配辣味噌酱。

由3名厨师制作的6道菜肴中，获得选票最多的3道菜将在11月在河内举行的日本文化节上亮相。

此外，11月中旬，组委会将免费发布涵盖这6道菜烹调方法以及厨师的详细说明的电子书。

按计划，日本文化节将于11月12日在河内正式拉开帷幕，期间举行丰富多样的文化、饮食、音乐交流活动等。（完）