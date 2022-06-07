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日本文化日：让越南观众感受韵味十足日本文化
题为“夏天你好”的日本文化日活动正在越南妇女博物馆举行。这是热爱日本国度与文化的首都居民和儿童更加了解日本文化的良好平台。这同时也是面向庆祝越日建交50周年的切实活动之一。
该活动举行期间，组委会通过展示和互动活动向参观者推介日本文化特色，其中108个日本传统娃娃展示活动为亮点 。此外，组委会还有机会亲眼欣赏日本和服以及日本传统插画作品。
越南妇女博物馆副经理阮氏雪表示：“通过该活动我们希望为儿童们营造一个颇具意义的娱乐空间，让他们更加了解日本文化，为即将进入新学年的学生们带来有趣的体验。”
此外，参加此次文化节，少年儿童还有机会体验剑玉、陀螺、打羽毛球、制作风筝等日本传统游戏。
河内市征王初中学校学生阮光辉说: “有机会更加了解日本风土人情，我觉得很有意思。过去一年里因新冠肺炎疫情的影响，我们没有什么娱乐活动，因此该活动确实很有趣。”
此外，参观者在活动中有机会试穿日本和服、体验日本传统甜食烹饪乐趣和日本传统插画艺术、日本手工叠纸、日本书法等丰富多样的文化活动。组委会希望通过上述活动为正在放暑假的少年儿童提供一个有意义的娱乐平台。
按计划，该活动将持续到 6月14日。（完）
该活动举行期间，组委会通过展示和互动活动向参观者推介日本文化特色，其中108个日本传统娃娃展示活动为亮点 。此外，组委会还有机会亲眼欣赏日本和服以及日本传统插画作品。
越南妇女博物馆副经理阮氏雪表示：“通过该活动我们希望为儿童们营造一个颇具意义的娱乐空间，让他们更加了解日本文化，为即将进入新学年的学生们带来有趣的体验。”
此外，参加此次文化节，少年儿童还有机会体验剑玉、陀螺、打羽毛球、制作风筝等日本传统游戏。
河内市征王初中学校学生阮光辉说: “有机会更加了解日本风土人情，我觉得很有意思。过去一年里因新冠肺炎疫情的影响，我们没有什么娱乐活动，因此该活动确实很有趣。”
此外，参观者在活动中有机会试穿日本和服、体验日本传统甜食烹饪乐趣和日本传统插画艺术、日本手工叠纸、日本书法等丰富多样的文化活动。组委会希望通过上述活动为正在放暑假的少年儿童提供一个有意义的娱乐平台。
按计划，该活动将持续到 6月14日。（完）