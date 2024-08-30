日本投资者对越南河南省的投资资金超过13亿美元

8月30日，河南省工业园区管理委员会举行日本企业见面会，倾听各家企业的意见及其在生产经营活动中面临的困难和阻碍。

会上，日本企业重点讨论，反映其面临的困难和阻碍，并《土地法》修正后就工业园区土地使用、环保、该省招商引资计划、高素质人力资源供应、社会住宅和交通基础设施完善情况等问题提出意见和建议。

日本（河南）业务组（Japan Desk）顾问中川 良一（Ryoichi Nakagawa）表示，在河南省投资的日本企业高度评价河南省的投资环境。尤其是，该省政府和各厅局行业领导始终重视，并为企业生产经营活动创造最好的条件。然而，各工业园区仍存在一些问题和局限性。中川良一希望河南省工业园区管理委员会关心、解决并为日本乃至外资企业创造更便利的投资环境。

河南省工业园区管理委员会主任刘陈山表示，目前，河南省已经投入运行的工业园区共8个，投资项目606个，其中外资项目356个，投资注册资本6.177万亿美元。

目前，日本以投资项目107个（占该省外商直接投资项目的三分之一），投资注册资本13亿美元成为河南省第二大投资来源地。近年来，日本企业一直为该省财政预算收入提供巨大贡献。

刘陈山接纳了日本企业在会上所提出的意见和建议，并强调，今后，河南省工业园区管委会将与各厅局、行业、地方和相关单位协调解决企业关心的问题，进而为全省企业稳定生产经营、扩大经营规模创造最有利的条件。（完）