日本媒体强调与越南经济安全合作的重要性

越通社驻东京记者报道，在日本外务省发布关于日本首相高市早苗预计将于5月1日开始对越南进行正式访问的公报后，4月28日，日本各大报纸纷纷报道了此次访问。



日本媒体普遍认为，在地区和世界局势剧烈波动的背景下，与越南加强经济安全合作日益重要。这被视为实现“自由开放的印度洋-太平洋”（FOIP）战略的关键一环。



日本共同社、日本广播协会、《朝日新闻》、《日本经济新闻》及《日本时报》等主流媒体一致认为，此次访问不仅是例行外交活动，而且对供应链重组和确保日本能源稳定而言具有战略意义。



共同社援引日本内阁官房长官木原稔在记者会上表示：“日本希望与越南再一次加强两国‘全面战略伙伴关系’，包括能源和矿产等重要经济安全领域。”

在东南亚地区，越南是经济增长速度最快的国家，而澳大利亚则是日本与志同道合国家开展合作的重要支柱；加强与这两个国家的关系至关重要。 日本内阁官房长官木原稔

另外，日本媒体特别关注日本首相高市早苗预计在越南发表的外交政策演讲，将其视为自前首相安倍晋三提出 FOIP 十年后的重要“调整”里程碑。



据政府官方消息，高市早苗预计将在演讲中表示，日本将更新FOIP倡议，更加注重经济安全，包括巩固关键商品的供应链和扩大能源安全。



许多文章还指出，日本首相选择越南作为此次出访的目的地表明日本在其长期战略中将东南亚列为优先事项，同时也彰显越南在区域结构中日益提高的地位。



《朝日新闻》援引了越方发表的观点，其中，越南驻日本大使范光校强调，在日益激烈的地缘政治竞争中，加强中等规模国家间的合作对于避免过度依赖大国至关重要，从而能够创造一个更加平衡稳定的合作空间。这些是在越南追求高增长、提升长期经济地位的背景下做出的评价，越南期望利用与日本的合作来促进工业、科技和能源发展。



总体而言，日本媒体认为高市早苗的访问是积极的战略举措，不仅深化双边关系，而且有助于加强日本在构建基于规则的区域秩序中的作用，其中，越南被视为在当前全球局势波动背景下，构建可持续和灵活的经济与安全合作网络的核心伙伴。（完）