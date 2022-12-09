日本医疗集团计划在胡志明市建立健康体检中心

12月8日下午，胡志明市人民委员会副主席杨英德会见了正在访问本市的日本三诺（Sanno）医疗集团兼日本国际医疗福利大学董事长高木邦格（ Kuninori Takagi）。

杨英德代表胡志明市领导高度评价了高木邦格在越南与日本将于2023年纪念两国建交50周年的背景下进行的访越之旅。此次访问将为进一步加强胡志明市与日本国际医疗福利大学乃至越日两国之间的合作关系作出积极的贡献。

杨英德在会见中分享了越南与日本在医疗卫生领域的合作成果。他为设在大水镬医院的越日大水镬健康体检中心的有效运营感到高兴，为提高胡志明市乃至南部地区各地的人民保健门诊服务质量作出了积极的贡献。

对于三诺集团在胡志明市建立规模为100张病床保健中心的计划，杨英德透露该市非常重视人民的保健工作，并对三诺集团的上述计划表示欢迎。此外，该市还关注并希望与该集团加强在高素质医务人员培训领域的合作力度。

日本三诺医疗集团兼日本国际医疗福利大学董事长高木邦格感谢胡志明市领导的拨冗会见，并介绍了日本国际医疗福利大学在人力资源培训工作中的潜力和优势。该大学在越南开展了向越南大学生颁发医疗奖学金的活动，并为越日大水镬健康体检中心的医师队伍开设了业务培训班。

高木邦格在会见中分享了三诺集团的发展计划，并建议胡志明市领导为该集团在胡志明市建立健康体检中心给予支持和创造便利条件，旨在为该市居民提供可靠、优质的医疗服务。（完）