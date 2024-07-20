日本共产党委员长：与阮富仲总书记的美好回忆永远铭记在心

志位和夫在文章中表示，“惊悉阮富仲总书记逝世时，我内心感到深深的悲伤。我和阮富仲同志有着30多年的交往，曾在东京与河内举行多场会谈和交流。阮富仲同志是能和我开诚布公地讨论任何领域的朋友。这样一位朋友的逝世让我感到无比沉痛和遗憾。我谨向家眷、越南人民和全体越南共产党致以诚挚的慰问。”



志位和夫指出，阮富仲同志在落实越南正确外交政策，确保符合联合国县长和国际法方面起到了举足轻重的作用，其中包括保护独立自主、外交关系多样化和多边化的立场，支持全面彻底裁军，推动东盟发展，为世界和亚洲地区和平作出贡献。阮富仲总书记切实指导革新事业并在越南扶贫济困和经济发展方面取得了巨大成就。日本共产党始终关注和支持革新事业取得成功。



在阮富仲总书记的领导之下，日本共产党和越南共产党之间的团结友谊不断加深。在2023年12月26日在河内召开的两党领导会谈上，日本共产党对两党一致同意努力构建和平的东亚地区，核裁军，进行两党之间理论交换等感到高兴。两党关系是从越南进行抗美战争时开始发展的，志位和夫希望两党继续发展这种传统友谊和团结。



志位和夫回顾其与阮富仲同志之间回忆时透露，阮富仲同志1994年访日之后在《人民报》上发表了题为《樱花与共产党人之心》的回忆录，其中阮富仲同志表达了其对在资本主义国家发展的背景下顽强斗争的日本共产党党员的团结与感情。2023年12月会见阮富仲同志时，他也多次提及了这篇回忆录，并希望推动两党关系发展迈向更高水平。（完）

越通社