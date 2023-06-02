日本企业高度赞赏清河荔枝种植区

6月1日，正在海阳省清河荔枝种植区考察的日本企业代表与当地农户面对面交流，现场尝试荔枝和观赏“荔枝祖树”。来自苛刻市场的诸位客人对大规模的清河荔枝种植区，特别是清河荔枝的美味赞不绝口和表达了深刻印象。

永旺特慧优国际贸易(越南)有限公司总经理塩谷雄一郎(SHIOTANI YUICHIRO)表示，海阳荔枝自 2020 年开始在日本上市以来深受消费者欢迎。他相信，在质量有保证的情况下，未来出口日本的荔枝产量一定会超预期。永旺集团在日本拥有多家超市系统，预计荔枝销量约为50吨以上。 虽然其他一些国家也出口荔枝，但永旺集团仍然优先选择越南荔枝。

永旺全球商业有限公司进口部门负责人Koji Tanihara表示，这是第一次他来到清河荔枝种植区，并对广阔的荔枝种植区感到非常惊讶。在考察原料区后，该公司计划将大量的海阳荔枝送到日本消费者手中，让大家有机会享用。

拥有15年采购海阳省荔枝经验的出口企业—红龙贸易服务有限公司代表透露，今年清河荔枝的外观和质量都非常好，出口市场前景广阔。

红龙贸易服务有限公司总经理梅春辰表示，2022年荔枝季，该公司已出口荔枝200多吨，今年荔枝出口量有望增加。今年该公司仍保持澳大利亚、日本和美国市场，但预计明年美国市场将强劲增长。

海阳省农业与农村发展厅副厅长梁氏检表示，清河荔枝的传统出口市场仍然保持稳定。尤其是日本市场，预计今年海阳省对日本的荔枝出口量可能会增加150-200%。日本专家也来现场考察种植区的包装厂。 此前，5月底，多个澳大利亚企业代表团也造访了清河荔枝区，并对此表示满意。

红龙贸易服务有限公司总经理梅春辰说，目前，清河农户正在做好生产工艺布局，并以其的价格优惠品质更好，可以与中国、泰国、墨西哥的荔枝相互竞争。梅春辰希望，当地政府和农业部门继续与农民和企业一道同行，打造出优质的荔枝。（完）