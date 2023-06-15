日本企业赴海阳省考察荔枝生产基地寻求合作商机

海阳省人民委员会副主席陈文君6月15日会见了前来海阳省考察荔枝生产基地，寻求合作商机的日本企业代表团。

陈文君表示，目前，海阳省荔枝种植面积约9000公顷，年均产量达6万吨左右。其中海阳省青河荔枝被列入越南十大土特产名单。海阳省获得出口编号的荔枝种植区有203个。

越南工贸部亚非市场司副司长杜国兴表示，近段时间，越南工贸部和海阳省密切配合，开展荔枝贸促工作。虽然日本市场对海阳荔枝的需求很大，但目前海阳荔枝对日本市场出口量仅占海阳全省荔枝出口总量的6%。

为了增加向日本市场出口荔枝，杜国兴先生提出了系列措施，如：扩大种植面积，提高果实外观品质，加大对日本市场的贸促工作，促进出口荔枝产品多样化等。

来自A-Worlda、Happy、TOMO 等日企代表纷纷表示希望与海阳合作出口荔枝，并介绍其在生产中应用的发酵技术、超市系统等优势，希望将发酵的荔枝果汁、荔枝干果产品销往日本。

海阳省领导表示，海阳省非常重视日本市场，认为这是一个非常有潜力的市场。近年来，海阳省对日本市场出口的荔枝产量不断增加。日本企业介绍的荔枝加工技术有助于提高海阳省荔枝产品价值，希望今后日本企业支持越南企业提高荔枝乃至其他农产品的收购、包装和加工等环节的效率和质量，与国内企业配合，促进荔枝宣传、销售工作。海阳省政府愿为日本企业尤其是加工领域的企业在海阳省投资兴业创造最为便利条件。（完）