日本企业在越南实现15年来最高盈利比例

日本贸易振兴机构胡志明市代表处首席代表冈部光利（Okabe Mitsutoshi）表示，调查结果显示，2025年在越南运营的日本企业中，预计实现盈利的比例达67.5%，比上一年提高3.4个百分点，创下自2009年以来的最高水平。这也是时隔5年后，该比例首次超过东盟平均水平。与此同时，预计亏损的企业比例降至17.6%，显示经营状况明显改善。



在制造业领域，盈利企业比例达到74.1%，亏损比例大幅下降。造纸、木制品、电气电子零部件以及金属等行业盈利状况改善较为明显。在非制造业领域，盈利企业比例为61.2%；其中，房地产、教育和医疗等领域改善幅度较大。不过，交通运输设备、能源、旅游和零售等行业的盈利企业比例仍低于50%。



就2026年展望而言，近一半受访企业预计利润将继续改善。未来1至2年内，超过56%的在越日本企业表示将扩大经营规模，有望使越南连续两年在该指标上位居东盟首位。



JETRO指出，越南投资环境的主要优势继续受到日本企业高度评价，包括市场规模和增长潜力、劳动力成本以及政治社会稳定性。然而，行政手续复杂、法律体系尚不完善、劳动力成本上升以及招聘困难仍是主要风险因素。



调查结果显示，2025年日本对越南投资预计约为30亿美元，同比增长近20%，主要集中在商业、科技园区和汽车工业等领域。冈部光利强调，越南仍是日本企业在东盟的重要投资目的地，但要在长期内保持吸引力，仍需切实改善行政手续、提升透明度并有效应对人力资源问题。（完）

越通社