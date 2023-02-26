日本企业在九龙江三角洲地区寻求投资机会

日本企业十分关注九龙江三角洲地区，尤其是永隆省的投资机会。上述是日本贸易振兴机构（JETRO）驻胡志明市代表处于2月23日与永隆省人民委员会就该省投资环境举行的会谈上提供的内容。

日本贸易振兴机构驻胡志明市代表处副代表井田浩司（Ida Koji）认为，对包括日本在内的国际企业来说，越南是具有潜力和吸引力的投资目的地之一。 近年来，日本企业将越南视为重要的投资目的地，在投资目的地排名中仅次于美国位居第二。然而，大部分日本企业只专注于对胡志明市及周边地区的投资。目前，日本企业正积极寻找对九龙江三角洲地区，尤其是永隆省的投资机会。

井田浩司建议永隆省采取切实有效的措施为企业排忧解难，从而吸引更多外国企业前来投资兴业。

永隆省人民委员会副主席阮文烈表示，永隆省力争2030年内在经济结构调整和各产业各领域的生产结构调整中实现突破，发展规模化的高科技农业，同时大力促进工业发展，为经济增长注入动力。

此外，该省努力发挥内部资源优势，吸引国内外资源推进现代基础设施建设，重点抓好城市、交通、电力、水利、信息通信等基础设施建设；将经济社会发展与适应气候变化和海平面上升相结合，旨在实现可持续发展。

永隆省领导承诺为投资者创造便利条件，为解决省内项目面临的困难提供支持。

永隆省计划与投资厅副厅长阮克柔表示，2022年，永隆省企业对日本市场的出口额达6020万美元，占全省出口总额的8%，较2021年增长40%。主要出口产品包括鞋类、纺织品服装、汽车零件、手工艺品、加工农产品等；进口额达2030万美元，占全省进口额的6.5%，较2021年增长110%，主要进口的日本产品包括生产汽车零件的原辅料、药品、服装等。

在永隆省73个外资项目中，日本就有11个投资项目，总投资额超过2亿美元，位居对永隆省投资排行榜首位。主要投资领域包括食品生产加工、农产品生产加工、仓储服务、机器制造、缝纫机零件和小型精密机械零件等。（完）