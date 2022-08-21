无现金支付逐渐成为越南人民消费新习惯

疫情期间被推荐用于限制人员相互接触的无现金支付方式，至今已经成为很多消费者的习惯。由于不断应用科技，电子银行的使用在日常生活中的所有消费活动都变得越来越方便。

在永旺超市的无现金快速结账柜台，据记者观察，无现金支付对于消费者来说是一种极为便捷的体验。

陈玉梅 - 消费者：“自从使用银行以来，我就有了刷卡支付的习惯。我觉得不用带现金更放心。有时我没有现金，所以用卡很方便。再说如果要支付的金额比较少的话，刷卡就会更准确。”

阮垂庄 – 消费者：“今天是我第一次来这里，也是我第一次用卡付款。不用现金支付，我觉得可以节省数钱的时间，更好地控制自己的钱，而且不必排队付款和等待取回零钱。”

无现金支付

不仅方便了个人客户，也为企业带来了显着的利益，为收银员节省时间。

阮红凤– 河内龙边永旺超市收银员：“现在很多客户都使用银行卡和电子钱包付款。这样的话，第一个好处是付款过程更快；第二是客户将享受到来自银行和电子钱包的许多优惠；第三是在疫情期间降低交叉感染的风险。”

林氏美好- 快餐柜台负责人：“如果不使用现金，客户可以刷卡或扫二维码，这样付款更快捷、更方便。打烊后我们也不用花时间去清点现金了。”

随着数字时代的发展，现在很多

越南

消费者已经不再用现金，转而形成了使用ATM 卡、信用卡等便利支付方式的习惯，甚至通过二维码在数字银行应用程序上轻松完成所有交易和支付。（完）