无人机助力越南开拓新型经济空间

越南低空经济联盟称，越南无人机（UAV）设备市场规模有望在2035年达到100亿美元，并创造约100万个就业岗位。这为国内科技企业参与无人机研发与制造提供了广阔空间。

应用场景日益多元

胡志明市科技局与胡志明市高科技园区（SHTP）管理委员会联合多家科技企业，在SHTP范围内开展无人机配送试点项目。该项目标志着无人机正式迈出融入城市生活的第一步，未来将逐步扩大飞行范围，并服务于城市物流体系。

在医疗领域，2025年12月底，河内德江综合医院与越南邮政总公司（Vietnam Post）试点使用无人机，在约10公里范围内运输检验样本、药品和医疗物资。Vietnam Post董事会主席阮长江表示，该模式有助于缩短医疗样本、药品和物资的运输时间，提升专业工作的主动性和时效性。

此前，在2025年底越南中部—西原地区遭遇暴雨洪涝期间，越南军队电信工业集团（Viettel）已执行近300架次无人机飞行任务，用于物资运输、救灾和紧急补给。

多家企业加快布局无人机制造

面对无人机应用的巨大潜力，越来越多越南科技企业对该领域进行系统性投资。2025年11月底，格雷姆西股份公司（Gremsy）在SHTP动工建设工厂，初始投资额达5500亿越盾。该公司产品目前出口至83个国家和地区，其中北美市场贡献了超过50%的营收，并计划进一步扩大规模，深度参与国内无人机制造产业链。

与Gremsy一同，西贡高科技园区（SHTP）的无人机生态系统还迎来了Saolatek公司的加入。该公司是从高科技企业孵化器成长起来的创业企业。Saolatek的无人机产品已进入众多国际市场，并因其卓越品质而广受好评。

在更大规模层面，CT集团成立了CT UAV公司，并在胡志明市建设无人机研发和生产基地，同时发布了多款用于监测、消防和智慧农业的无人机产品。该集团还在西宁省推进占地约400公顷的无人机综合产业园项目，被地方政府评价为具有战略意义的高科技综合体，与数字数据发展和无人机生态体系建设相结合。

此外，FPT、Viettel等大型科技集团也已进入该领域。FPT表示希望参与无人机相关政策制定及生产园区建设。Viettel目前已研发并生产数十种服务于民用和国防领域的无人机产品，被认为具备引领越南无人机产业发展的能力。（完）