旅美越南专家与留学生协会确立新发展战略

据越通社驻华盛顿记者报道，旅美越南专家与留学生协会（VPS）的新愿景（VPS 2.0）构建于三大核心原则之上，即：为社区创造价值、促进分权型领导模式，以及助力个人与行动小组创造积极影响。



在近期以线上形式举行的“VPS 2.0”发布仪式上，越南驻美国大使阮国勇发表讲话表示，这一全新愿景高度契合了正在不断走深走实的越美全面战略伙伴关系。当前的双边关系除了传统合作支柱外，正日益聚焦于科学技术、高新技术产业、创新创意以及数字经济等新兴领域。



阮国勇大使指出，该愿景同样对越南的国家发展战略形成了有力支撑。在越南的国家战略中，科学技术、创新创意与数字化转型被置于增长的核心位置；海外越南专家群体被视为战略性资源；同时，越南优先巩固全球越南知识分子与专家网络，以此推动国家价值的传播，并提升越南在国际舞台上的地位。



“VPS 2.0”发布仪式吸引了来自美国、越南及其他多个国家近600名代表的广泛参与，其中包括外交官、学者、企业家、技术与医疗专家以及社区领袖。

另一个重要里程碑是，VPS宣布与越南胡志明市国家大学创新创意中心签署合作谅解备忘录，以促进双方在科学研究、创新创意、高质量人力资源开发以及高等教育领域的合作。该协议有望为两国学生、研究人员、企业和专家拓宽对接与合作的机遇。



在活动框架下，VPS还启动了一项募捐筹款活动，旨在增强协会的运行效能、培养领导者、资助留学生、扩大导师项目、深化专业领域对接，并实施系列全新倡议以进一步巩固越美关系。



在接受越通社记者采访时，VPS执行委员会主席胡世攸（Huỳnh Thế Du）博士表示，协会向“VPS 2.0”版本的升级蜕变，正是为了顺应数字时代的要求与全球一体化的大势。



胡世攸强调，展望未来，“VPS 2.0”将聚焦四大核心行动支柱，包括发展深层次知识网络、推动技术创新与应用、孵化与扶持杰出人才和推动越南文化走向美国乃至全球。（完）