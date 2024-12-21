旅澳越南人社群为双边交流合作关系作出积极贡献

正在对澳大利亚进行工作访问的越南外交部副部长、国家海外越南人委员会主席黎氏秋姮一行从12月18日至19日赴墨尔本市，看望慰问和了解旅居墨尔本市越南人社群情况。越南驻澳大利亚大使范雄心和越南驻悉尼总领事阮青松陪同访问。

越南外交部副部长黎氏秋姮与墨尔本市现任副市长尼古拉斯·里斯（Nicholas Reece）举行工作会议时强调，两国领导人在《关于将越澳关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明》中对澳大利亚越裔人社群在促进民间交流与经济合作强劲发展方面所做出的重要贡献，为双边外交奠定了基础予以认可。

黎氏秋姮对澳大利亚，特别是墨尔本市政府和人民重视并为越南人社群在当地学习、投资、工作和生活创造便利条件表示感谢。

尼古拉斯·里斯强调，墨尔本市政府对越南人社群为当地经济社会发展所作出的积极贡献表示认可和高度评价，并表示，墨尔本市将继续为越南人社群的发展创造一切便利条件。

值此机会，范雄心大使和在澳越南企业家协会（VBAA）、海外越南企业家协会和墨尔本市有关机构负责人共同探讨了墨尔本市已经和正在开展的投资与合作计划。

黎氏秋姮会见澳大利亚-越南友好协会主席金桑普森（Kim Sampson）时表示，越南政府和代表机构愿与协会密切配合，有效开展各领域合作活动和项目，进一步深化两国友谊和全面战略伙伴关系。

黎氏秋姮造访在澳越南企业家协会时，介绍了越南经济社会发展、海外越南人工作情况以及海外越南人相关法律政策，并激励越南人社群融入当地生活，发挥好加强两国友好关系和民间交流的桥梁和纽带作用。

值此机会，黎氏秋姮与范雄心大使和在澳越南企业家协会主席陈伯福出席越南语书柜亮相仪式。（完）