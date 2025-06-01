旅游推广中的技术应用：增强对游客的吸引力

将技术应用于旅游推广工作中

据 Booking.com 、AppotaPay 等在线旅游平台的研究，高达69%的受访者游览 Instagram（照片墙）、TikTok（抖音）、Facebook （脸书）或 YouTube（油管）等平台寻找下一次旅游目的地。旅游趋势、旅游目的地搜索和游客的住宿正在发生巨大变化，将技术应用于越南的旅游推广活动已经成为了必然趋势。

旅游专家阮英俊博士透露，随着数字技术越来越普及，推广宣传活动需要不断改变且灵活应用，从而有效满足游客的需求。

目前，全国许多地方都在加大技术在旅游推广活动中的应用力度。值得注意的是，河内市已将科技应用于博物馆、遗迹和文化遗产的管理工作中，该市所有历史文化遗迹均已实现数字化转型，并整合到数字平台上。

与此同时，胡志明市已建成了拥有现代化设备的信息支持站，运用3D技术展示图片、视频等实用信息，为游客提供服务。清化省在8个旅游景点实现数字化转型并推动智慧旅游发展。

在旅游活动中，许多旅游企业也迅速创新了推广方式，以更易于接触喜欢使用科技的游客。例如，VietSense旅游公司建立了TV-247旅游频道，每天在YouTube上播放视频，向游客介绍旅游目的地和分享旅游经验。BestPrice旅游技术股份公司（BestPrice Travel）在旅游聊天机器人中利用AI技术作为虚拟导游，质询并支持搜索和预订服务等。

2024年河内国际旅游博览会介绍服务于旅游业的机器人。图自nhandan.vn

同步有效推进数字化转型

意识到数字化转型，特别是将技术应用于旅游推广中的重要性，近年来，越南国家旅游局已建立数字平台来支持旅游活动，如“越南旅游--Vietnam Travel”应用程序，“旅游管理和经营”平台，越南旅游数据库系统，电子卡——电子票系统，数字平台以及 Facebook（脸书）、Instagram（照片墙）、YouTube（油管），Twitter（推特），TikTok（抖音）等各大社交网络上的宣传推广渠道。

越南文化体育与旅游部国家旅游局局长阮重庆表示，政府已指示文化体育与旅游部建设全国统一的智慧旅游生态系统，为国家管理和旅游经营活动提供服务，增强游客体验感。各地方则须按照该部的指导方针实施数字化转型，避免资源浪费等。（完）