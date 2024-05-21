旅游企业期待东盟六国联合签证计划变成现实

河内UNESCO旅行俱乐部主席张国雄高度评价泰国的建议并认为，拥有一国入境许可就能出入其他五国为高消费水平游客到许多国家旅游创造便利条件，从而增加旅游收入。此外，联合签证计划落地后将推进旅游公路建设，为旅游企业打造泰国—老挝—柬埔寨—越南—缅甸连线旅游线路铺平道路。

VietSense Travel旅游公司首席执行官阮文才从一家旅游公司的角度评价，这是一个很好的主意。若该建议变成现实，签证方面的便利将有利于各国之间共享游客资源，延长游客的旅游时间。

阮文才还表示，联合签证计划将为促进越南旅游业与地区旅游业以及其他国家旅游业互联互通创造便利条件。旅游业互联互通的趋势正在全球上强劲发展。因此各家旅游企业希望联合签证计划早日实现。

AZA Travel首席执行官阮进达认为，联合签证计划的落地将提升六国旅游业的竞争力。特别是，泰国正对80多个国家公民实施免签，而越南正对约30个国家公民实施免签。若参与联合签证计划，越南将在优化旅游签证政策方面迈出一大步伐。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT University）努诺·里贝罗（Nuno F.Ribeiro）博士评价称，越南若参与联合签证计划可吸引更多游客前来观光旅游。2023年，上述6个东盟国家吸引国际游客量达7000万人次。其中泰国和马来西亚吸引国际游客量与游客收入占50%以上。当联合签证计划落地时，只要到访泰国和马来西亚的50%国际游客赴越旅游，越南旅游业就会迎来大丰收。（完）