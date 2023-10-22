旅游业的必然趋势：适应并充分利用数字技术成就

越南正在迅速利用科技来发展数字旅游和智慧旅游，以助力旅游业创造具有吸引力的新产品，从而吸引大量游客，提高竞争力，刺激旅游业的增长和可持续发展。

越南政府总理于2018年1月30日签发了有关批准《2018-2020年阶段在旅游领域应用信息技术总体方案和2025年愿景》的第1671号决定（1671/QĐ-TTg），其中强化发展连接旅游产业主体的智慧旅游生态系统的目标。

《到2030年越南旅游发展战略》提出加快旅游行业数字化转型进程，旨在形成和发展智慧旅游生态系统的方向。最近，越南政府第82号决议（82/NQ-CP）要求越南文化体育与旅游部建设智慧旅游生态系统，以支持国家治理工作、旅游经营和提高游客的体验。

越南河内、岘港、广南、庆和、胡志明市等省市积极求变，在发展过程中转型升级，重点发展数字旅游和智慧旅游。

越南国家旅游局表示，在目的地管理方面，虚拟现实、增强现实、360度、3D图像等现代技术得到广泛应用，推出了许多具有吸引力的新旅游产品。

河内市开发具有虚拟旅行助手功能，为游客提供支持的Visit Hanoi 和 MyHanoi等应用程序。河内文庙、升龙皇城、越南美术博物馆、手工艺村、文物古迹等景点均开发了自动讲解系统和其他现代技术，为游客提供服务。文庙国子监遗迹区、主席府胡志明主席遗迹区、镇武观等旅游景区已应用电子门票系统，有助于降低打印成本、减少垃圾和环保。

特别的是，“Google Arts & Culture – 越南奇观”数字平台为推广山洞窟(hang Sơn Đoòng)、会安古镇、美山遗迹、顺化宫廷遗产等越南最为突出的遗产价值作出贡献。

根据越南电子商务协会（VECOM）最近的统计数据显示，线上预订酒店和旅游路线的国内游客人数达60%。线上预订酒店和旅游路线的国际游客达到75%以上，其中，70%使用在线服务的游客年龄在35岁以下。另外一项调查显示，高达71%的游客在网上咨询旅游目的地信息; 64% 的游客在越南旅行期间采用在线方式预订和购买服务。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在“数字化转型促进旅游业发展”论坛上发言时指出，数字化转型是一项战略任务，需要投入资源、时间和其他必要条件，但也必须从具体的行动和目标开始。

阮文雄部长强调，将重点发展智慧旅游，以提高国家旅游管理能力和效率；以游客为中心，吸引越来越多的国际游客来越南旅游，促进国内游客的增长。

专家们认为，旅游企业需要从研究和运营实践中把握旅游趋势，以推出适应解决方案，以及提出把“数字产品”变成“数字旅游产品”的先锋理念。 此外，每家企业还需要积极主动、勇于创新，加大对数字化转型的投入，将其视为提升竞争力、实现更强劲、更可持续发展的关键。（完）