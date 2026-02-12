旅游业数字化：通过促进转型步伐来实现全面可持续发展

回望旅游业在2025年所取得的成就，可以看出，过去一年越南旅游业明显改变。数字化旅游已不再仅仅是一种趋势，而是真正进入了强劲增长阶段，渗透到游客探索旅程的全过程。

越南国家旅游局引用了谷歌、淡马锡与贝恩公司联合发布的《2025年东南亚数字经济报告》（e-Conomy SEA 2025）。报告指出，旅游业正成为为越南经济做出贡献的重要动力之一。这一成就得益于国际游客数量的稳步回升、国内旅游的强劲复苏，特别是数字技术在整个旅游行程中的深度渗透。

非现金支付系统“异军突起”

塑造我国数字旅游业的重要支柱之一便是非现金支付系统。《2025年东南亚数字经济报告》指出，越南已推行电子公民身份证并实现数字支付账户标准化，从而最大限度地减少欺诈行为并增强了交易信心。约3000万个电子钱包账户成为了推动数字支付普及的动力，从预订机票到目的地支付均涵盖其中。

2025年，越南数字支付交易总额（包括信用卡、借记卡、预付卡、直接转账及电子钱包交易额）达到1780亿美元。据预测，到2030年将达到3000亿至4000亿美元。

据越南国家旅游局称，我国正在推动与地区内各国之间的跨境二维码（QR码）支付互联互通。这是旨在为游客创造无缝支付体验的一项战略举措。通过此举，不仅降低了现金交易比重，还促进了跨境旅游经济。

此外，去年越南在线旅游领域的商品交易总额持续保持16%的双位数增长。这一增长态势与东南亚地区的整体趋势相符，其主要受两大因素推动：一是机票价格持续高位运行，二是各大热门目的地的酒店客房供应量强劲增长。

值得注意的是，入境越南的国际游客量正稳步回升。灵活的签证政策（包括免签和电子签证）以及一系列国际推广活动，已助力越南成功吸引来自中国、韩国、日本及欧洲市场的游客回归。这些都是高消费的重要客源市场，为旅游总收入做出巨大贡献。

在国内市场方面，越南人仍保持频繁旅游的趋势，并转向优先选择近郊旅游和短途探索行程。在线预订服务的需求持续增长。

追求极致体验的新一代游客

根据《2025年东南亚数字经济报告》，数字技术的爆发式增长正在催生出“新一代游客”。这些游客追求更快速的信息获取，优先考虑便利性，并期望旅游及出行服务能够实现高度的个性化。

近期，不少酒店、旅行社以及越南旅游运输公司都加大了对数字基础设施的投入。数字技术已广泛应用于从客房预订管理到办理入住/退房手续（check-in/check-out）数字化流程的运营中。此外，通过集成数字支付以降低运营成本并提升体验，加强数字营销以取代传统宣传，并积极参与在线交易平台，从而更快速地触达国际客户。

越南国家旅游局认为，越南正面临成为地区领先数字旅游目的地的重大机遇。如果能有效利用当前强劲增长带来的契机，并针对中小企业采取支持配套措施，越南完全能够打造出一个智能且可持续的旅游生态系统，顺应广泛的全球化与深度数字化转型趋势。（完）