旅游业推进数字化绿色化协同转型

数字化转型可理解为整合并应用数字技术，以提升管理与经营效率；而绿色转型则是指通过环境与社会责任行动，实现可持续发展目标。

《至2030年越南旅游发展战略》明确提出，“在绿色增长的基础上推动包容性、可持续的旅游发展”，同时强调“按照专业化、高质量、高效率方向发展旅游业，并积极应用第四次工业革命的成果”。政府总理发布的关于促进旅游发展、确保实现两位数经济增长的第34/CĐ-TTg号通知也特别强调要加快推进旅游业的数字化转型与绿色转型。

近日，在胡志明市国际旅游展期间举行的2025年全球城市旅游发展组织第十二届大会（TPO2025）暨高级别旅游论坛上，与会者一致将主题定为“塑造旅游业的未来：迈向数字化与绿色转型”。 政府副总理梅文政指出，在数字化与可持续发展并行的时代，必须深刻认识到数字化转型与绿色转型并非两条平行分离的道路，而是相辅相成、共同构筑可持续、现代、人文且富有文化特色的旅游业的“黄金钥匙”、两大“战略支柱”。

文化、体育与旅游部长阮文雄也表示，数字化与绿色化已成为包括越南在内的各国旅游业发展的必然战略行动。 近年来，越南多个地方、景区与旅游企业主动将数字技术与绿色技术应用于经营管理，推动智慧旅游发展，形成了许多新型、环保的旅游产品与目的地。例如，减少旅游活动中的塑料废弃物、支持企业应用数字技术进行管理与推广等项目已在全国范围内开展。越来越多的绿色旅游线路、智能酒店及获得可持续认证的企业和目的地不断涌现。 然而，专家指出，要在数字化与绿色转型上取得更长远的突破，越南旅游业仍需克服诸多挑战，构建全面、系统的解决方案。越南绿色旅游分会主席冯光胜认为，无论是绿色还是数字化转型，初期都需要对技术与基础设施进行投资，这一趋势不可逆转，因此需要政府、企业与社区的共同参与。政府应起到引导作用，而企业要成为先锋力量，并争取当地社区的积极响应。

除税收、资金等优惠政策外，还应鼓励更多企业参与，从而形成强大的绿色转型市场需求，刺激绿色材料生产，降低投资成本。冯光胜同时强调，绿色转型不仅仅是保护环境，还应结合文化价值的传承与发展，切实造福社区。 国家旅游局副局长范文水表示，数字化与绿色化是不可逆转的趋势。目前，越南正在建设统一的国家旅游数字平台，以便企业更好地利用数据资源开展宣传与推广活动，同时让游客能够方便地获取越南旅游信息。

在绿色转型方面，范文水指出，越南拥有丰富的绿色旅游资源，应根据市场需求开发更多绿色旅游产品，以吸引游客。

​梅文政副总理“塑造旅游业的未来：迈向数字化与绿色转型”的在高级别旅游论坛上强调，应加快转变增长模式：以数字化转型为动力，提高服务质量、游客体验与管理效率；以绿色转型为基础，建设与自然和谐、对社区与环境负责的旅游业。 副总理还提出若干重要方向，包括完善体制机制，更新旅游发展思维，从“以增长为中心”转向“以可持续发展为核心”；

加强行动与国际合作，推进数字化与绿色化进程；研究制定“数字旅游”与“绿色旅游”原则体系，鼓励各国及企业采用；推动区域与行业联动，打造具有独特性、深度与竞争力的旅游产品；加大人力资源投入；研究补充相关政策机制，鼓励企业投资并发展高效的旅游经营模式，优先发展数字旅游与绿色旅游。（完）