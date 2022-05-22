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旅游业加速数字化转型
仅需一部连接互联网的智能手机，游客就可以预订房间、预订旅游、购买观光门票、预订出行工具等，甚至还能获得智能“导游”来开展一项旅游活动。
助手在手
这几天，来到世界文化遗产升龙皇城的游客人头攒动。升龙皇城内有D67屋的遗迹——中央军委在抗美战争期间工作的地方。这里是“1975 年春季”大捷的许多决定性会议的举办地。许多游客在专心使用电话的同时参观了D67 屋和隧道。过去，要深入了解皇城遗迹，需要有随行讲解员，而现在，仅要一部连接互联网的智能手机，游客就有了一个智能“助手”，指导整个游览行程。
升龙-河内遗产保护中心构建了“升龙皇城”应用程序，并在 Android 和 iOS 操作系统上进行更新。导游和讲解员部主任阮氏燕透露说：“中心构建这个应用程序是为了满足游客日益多样化的需求。遗产的所有的项目、重要文物都被通过文字和音频以多种不同的语言介绍。当新冠肺炎疫情发生时，该应用程序越来越受到游客的关注。许多游客已通过该应用程序探索皇城的所有角落。目前，文庙-国子监、钵场陶艺村、火炉监狱、河内古街等河内的许多目的地都开发了应用程序或自动讲解系统。
不仅是一个导游，这些软件，信息网站也是一个旅游“助手”，即提供附近的餐馆、酒店、交通服务、旅游景点等的地址；游客还可以通过这些平台预订各种旅游服务。除了有关目的地的应用程序外，河内旅游局还建设了河内旅游门户网站，该门户网站既有网页版，也有智能平台应用。进入该门户网站，游客可以全面了解首都旅游，包括目的地，餐厅、酒店体系和旅游地图。该门户网站还建议游客根据自己的需求和爱好安排旅游线路。该门户网站还与许多其他实用程序互相连接。
近段时间，服务于旅游的科技平台有所发展，但疫情却让各地方“提速”。老街是北部最大的旅游中心之一。老街省人委会打造“智慧旅游生态系统”，包括旅游门户网站www.laocaitourism.vn和手机上的老街旅游应用程序两个频道。这些频道更新有关旅游景点、文化活动的最新消息；集成了旅游、餐厅、酒店预订功能。
借此，游客可以在整个旅程中主动制定计划，从预订门票、餐饮服务到出行服务，而无需直接互动。该应用程序还配备了许多其他功能，例如：四处搜索、导航路线、集成360/3D 图像、VR 虚拟现实、参观AR 增强现实等。正在沙巴旅游的银行学院大学生阮琼芳分享道：“只需点击老街旅游应用程序，我就可以找到周围的许多景点和娱乐地点。价格是公开的，所以很让人放心” 。老街的旅游经营单位也在积极将经营管理流程进行数字化。周龙酒店——游客能够玩赏整个沙巴孟华山谷之地就是一个典型的例子。该酒店已将Smile软件应用到其管理中。只有通过电话，领导可以明细了解游客预订房间的数量、预订的旅行团，甚至是食物、饮料、停留时间和付款金额等。该方案缩短了时间，最大程度节省了人力。据沙巴市人委会主席王贞国先生介绍，沙巴目前约有20家三至五星级酒店使用Smile软件，许多住宿场所使用EzCloud软件来管理酒店、寄宿家庭等。
在北部的另一大旅游中心——广宁，“数字化”也悄悄渗入了旅游活动的每一个“角落”。由各管理机关和旅游企业开展的旅游推广与促进活动在Facebook、Zalo、YouTube、Instagram、TikTok等社交网络平台上纷纷出现。智能平台为游客提供在线探索下龙湾、拜子龙湾、安子景区的机会，况且网上方便预订各种服务。与其他地方相比，广宁更注重将技术应用于旅游管理活动。
典型的有下龙湾管理委员会构建根据电子发票集成通过游轮港口乘客服务的软件。使用越南语和英语两种语言的电子发票非常方便国内外游客追踪。开展电子发票换算时，港口收费和港口客运收费数据在当天传输到税务机关，有助于提高财政管理效率，满足政府有关数字化转型的要求。
广宁旅游业继续推动提供智能旅游卡、旅游数字地图、旅游讲解应用、移动平台旅游应用等智慧旅游服务。未来，巡州旅游区将试点开展无现金智慧街道模式。预计约有140家商业、购物和旅游服务商店将参加。
需要政府的支持
旅游业“数字化”目前正在实施，主要是通过智能平台促进和推广产品和预订服务；支持游客参观、探索、讲解各旅游景点。然而，数字化转型还包括很多其他领域，比如产品销售、旅游管理。目前，各目的地和地方均通过智能应用程序直接向客户销售产品，而不是通过代理商。 但是，这种直销规模仍然很小。
同时，目前通过代理商在线销售旅游产品的市场份额主要掌握在国外代理商手中。Vinabooking.vn、Chudu24.com、Ivivu.com、VNtrip、Mytour.vn、Gotadi等越南旅行社仅占20%的市场份额。在旅游管理领域，管理软件给企业带来了很多利益，尤其是客户信息管理，了解客户习惯、需求和行为的算法等。
然而，设在河内市巴亭郡金马街的先锋旅游公司首席执行官冯春庆透露：“越南大约95%的旅行社都是小微型企业，资金和人力资源有限，因而无法获得或购买最现代的软件和应用程序”。老街省旅游厅副厅长陈平山也表示，该省的企业主要是小微型企业，因此数字化转型需要他们大量投资。这些障碍使许多企业力不从心。
在销售领域，政府需要有支持措施，使线上销售企业更强大，与国际智能销售平台竞争。各目的地和地方直接销售将使买卖双方带来利益，因为不需要付中介费用。然而，越南旅行社Gotadi 公司总裁吴明德认为，如果只有少数几个单位对客户进行直销，则很难成功，而需要建立一个“生态系统”。
这迫切需要管理机关的支持。文庙-国子监文科活动中心主任黎春骄也表示希望能与其他单位合作，在电商平台销售产品。甚至可以构建“合而为一”套餐以方便客户，同时使许多旅游目的地受益。为了做到这一点，需要管理机关充当中介，把各单位对接并提供支持。（来源：人民报网）
助手在手
这几天，来到世界文化遗产升龙皇城的游客人头攒动。升龙皇城内有D67屋的遗迹——中央军委在抗美战争期间工作的地方。这里是“1975 年春季”大捷的许多决定性会议的举办地。许多游客在专心使用电话的同时参观了D67 屋和隧道。过去，要深入了解皇城遗迹，需要有随行讲解员，而现在，仅要一部连接互联网的智能手机，游客就有了一个智能“助手”，指导整个游览行程。
升龙-河内遗产保护中心构建了“升龙皇城”应用程序，并在 Android 和 iOS 操作系统上进行更新。导游和讲解员部主任阮氏燕透露说：“中心构建这个应用程序是为了满足游客日益多样化的需求。遗产的所有的项目、重要文物都被通过文字和音频以多种不同的语言介绍。当新冠肺炎疫情发生时，该应用程序越来越受到游客的关注。许多游客已通过该应用程序探索皇城的所有角落。目前，文庙-国子监、钵场陶艺村、火炉监狱、河内古街等河内的许多目的地都开发了应用程序或自动讲解系统。
不仅是一个导游，这些软件，信息网站也是一个旅游“助手”，即提供附近的餐馆、酒店、交通服务、旅游景点等的地址；游客还可以通过这些平台预订各种旅游服务。除了有关目的地的应用程序外，河内旅游局还建设了河内旅游门户网站，该门户网站既有网页版，也有智能平台应用。进入该门户网站，游客可以全面了解首都旅游，包括目的地，餐厅、酒店体系和旅游地图。该门户网站还建议游客根据自己的需求和爱好安排旅游线路。该门户网站还与许多其他实用程序互相连接。
近段时间，服务于旅游的科技平台有所发展，但疫情却让各地方“提速”。老街是北部最大的旅游中心之一。老街省人委会打造“智慧旅游生态系统”，包括旅游门户网站www.laocaitourism.vn和手机上的老街旅游应用程序两个频道。这些频道更新有关旅游景点、文化活动的最新消息；集成了旅游、餐厅、酒店预订功能。
借此，游客可以在整个旅程中主动制定计划，从预订门票、餐饮服务到出行服务，而无需直接互动。该应用程序还配备了许多其他功能，例如：四处搜索、导航路线、集成360/3D 图像、VR 虚拟现实、参观AR 增强现实等。正在沙巴旅游的银行学院大学生阮琼芳分享道：“只需点击老街旅游应用程序，我就可以找到周围的许多景点和娱乐地点。价格是公开的，所以很让人放心” 。老街的旅游经营单位也在积极将经营管理流程进行数字化。周龙酒店——游客能够玩赏整个沙巴孟华山谷之地就是一个典型的例子。该酒店已将Smile软件应用到其管理中。只有通过电话，领导可以明细了解游客预订房间的数量、预订的旅行团，甚至是食物、饮料、停留时间和付款金额等。该方案缩短了时间，最大程度节省了人力。据沙巴市人委会主席王贞国先生介绍，沙巴目前约有20家三至五星级酒店使用Smile软件，许多住宿场所使用EzCloud软件来管理酒店、寄宿家庭等。
在北部的另一大旅游中心——广宁，“数字化”也悄悄渗入了旅游活动的每一个“角落”。由各管理机关和旅游企业开展的旅游推广与促进活动在Facebook、Zalo、YouTube、Instagram、TikTok等社交网络平台上纷纷出现。智能平台为游客提供在线探索下龙湾、拜子龙湾、安子景区的机会，况且网上方便预订各种服务。与其他地方相比，广宁更注重将技术应用于旅游管理活动。
典型的有下龙湾管理委员会构建根据电子发票集成通过游轮港口乘客服务的软件。使用越南语和英语两种语言的电子发票非常方便国内外游客追踪。开展电子发票换算时，港口收费和港口客运收费数据在当天传输到税务机关，有助于提高财政管理效率，满足政府有关数字化转型的要求。
广宁旅游业继续推动提供智能旅游卡、旅游数字地图、旅游讲解应用、移动平台旅游应用等智慧旅游服务。未来，巡州旅游区将试点开展无现金智慧街道模式。预计约有140家商业、购物和旅游服务商店将参加。
需要政府的支持
旅游业“数字化”目前正在实施，主要是通过智能平台促进和推广产品和预订服务；支持游客参观、探索、讲解各旅游景点。然而，数字化转型还包括很多其他领域，比如产品销售、旅游管理。目前，各目的地和地方均通过智能应用程序直接向客户销售产品，而不是通过代理商。 但是，这种直销规模仍然很小。
同时，目前通过代理商在线销售旅游产品的市场份额主要掌握在国外代理商手中。Vinabooking.vn、Chudu24.com、Ivivu.com、VNtrip、Mytour.vn、Gotadi等越南旅行社仅占20%的市场份额。在旅游管理领域，管理软件给企业带来了很多利益，尤其是客户信息管理，了解客户习惯、需求和行为的算法等。
然而，设在河内市巴亭郡金马街的先锋旅游公司首席执行官冯春庆透露：“越南大约95%的旅行社都是小微型企业，资金和人力资源有限，因而无法获得或购买最现代的软件和应用程序”。老街省旅游厅副厅长陈平山也表示，该省的企业主要是小微型企业，因此数字化转型需要他们大量投资。这些障碍使许多企业力不从心。
在销售领域，政府需要有支持措施，使线上销售企业更强大，与国际智能销售平台竞争。各目的地和地方直接销售将使买卖双方带来利益，因为不需要付中介费用。然而，越南旅行社Gotadi 公司总裁吴明德认为，如果只有少数几个单位对客户进行直销，则很难成功，而需要建立一个“生态系统”。
这迫切需要管理机关的支持。文庙-国子监文科活动中心主任黎春骄也表示希望能与其他单位合作，在电商平台销售产品。甚至可以构建“合而为一”套餐以方便客户，同时使许多旅游目的地受益。为了做到这一点，需要管理机关充当中介，把各单位对接并提供支持。（来源：人民报网）